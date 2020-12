Tweet 44 nuevos vecinos del barrio Estación realizaron la firma de cesión de derechos del programa provincial “Mi Título” Esta mañana, en el Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) del barrio Lomas del Mirador, la Intendente María Eugenia Safrán junto a la Subsecretaria de Tierras y Colonización Sonia María del Carmen Mello y la Escribana del Ministerio de Gobierno de la provincia Ximena Scotto encabezaron la cuarta firma de cesión de derechos del programa provincial “Mi Título”. En la ocasión, participaron cuarenta y cuatro (44) nuevos vecinos que se suman a los ciento setenta y dos (172) que habían firmado en las tres primeras firmas, para llegar a un total de doscientos dieciséis personas que podrán acceder de forma gratuita a sus títulos de propiedad después de varios años de vivir en el lugar. Al respecto, la jefa comunal expresó “el objetivo de hoy es la firma del cuarto llamado. Era una demanda de hace muchísimos años de los vecinos que querían tener su título propio. Es un sueño que era imposible, ya que era una sucesión donde no existían familiares, les da la posibilidad más de allá de tener el título, que la gente pueda obtener créditos o gestiones. Esto es un trabajo conjunto con la provincia. Recordemos cuando el ex gobernador Hugo Passalacqua lanzó el Plan “Mi título” y se dio la posibilidad para los vecinos del Barrio Estación, también para otras zonas de Apóstoles, gestionaremos esta posibilidad.” Sostuvo Eugenia Safrán. Por su parte, la Subsecretaria de Tierras y Colonización manifestó “en este caso son 44 familias que firman y dan el puntapié inicial para poder llevar adelante la regularización dominial sobre el inmueble, de lo que fuera en su momento y, lo que es hoy, la propiedad registral de Ortiz Pereira. María Eugenia me ha planteado dos lugares más así que, queríamos terminar y cerrar esta última etapa aquí en el barrio Estación y queremos avanzar por los otros dos; esto es un trabajo de hormiga y una labor de territorio bastante importante; acá la tenemos a Soledad y todo su equipo que nos han ayudado muchísimo sino no lo hubiésemos hecho porque hay que estar en territorio, levantar, caminar y corroborar toda la información y un cotejo para que nosotros podamos después agregarlo al expediente” concluyó Sonia Del Carmen Mello. Al finalizar, la representante de la Subsecretaría de Tierras aseguró que el año que viene, podrían comenzar a entregar los títulos a los vecinos de este populoso barrio, ya que, según contó, el 90% ya está realizado, con los planos, documentación y el Decreto firmado por Oscar Herrera Ahuad, por lo que dijo, “ahora quedan solamente los tiempos administrativos”. < Prev Próximo >