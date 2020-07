Tweet Alberto Sotelo “estamos muy contentos porque sabemos lo que cuestan estos tipos de productos y poder ayudar a los apostoleños es de gran satisfacción para nosotros” Esta mañana, en el Salón de Usos Múltiples del C.I.C. del Barrio 200 viviendas, el municipio, junto al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, realizaron la entrega de módulos alimentarios para personas con celiaquía. El módulo cuenta con 17 elementos, entre ellos: fideos, harina de arroz, fécula de mandioca, aceite, Yerba Mate, Leche y premezclas. En la ocasión estuvieron presentes el Secretario de Gobierno Gastón Casares, el Secretario de Desarrollo Social Alberto Poliszuk junto al personal de su cartera, Soledad Delfino, referente del Programa de Atención Integral de Celíacos y el Subsecretario de Acción social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social Claudio Vázquez. En la Ocasión el Secretario de Desarrollo Social declaró “Estamos muy agradecidos, porque a través de gestiones que hicimos con nuestra Intendente María Eugenia Safrán a provincia, sin dejar pasar de lado que el gobernador y la ministra hicieron lo mismo en lo que respecta a gestiones en nación, hoy podemos entregar este beneficio a nuestros vecinos. La verdad que estamos muy contentos porque sabemos lo que cuestan estos tipos de productos y poder ayudar a los apostoleños es de gran satisfacción para nosotros que estamos acá justamente para eso, para acercar los beneficios y herramientas a los ciudadanos de nuestra ciudad”. Sostuvo Alberto Sotelo. Por su parte el funcionario provincial expresó “Demoró un poco por los tramites que tenemos que realizar en nación, y bueno, gracias a Dios hoy le podemos brindar este beneficio a toda la gente de la ciudad, gracias a nuestro gobernador Oscar Herrera y Ministra Benilda Dammer. No hay que olvidar que, mientras nación no podía, la provincia se hizo cargo del programa de atención”. Aseguró Claudio Vázquez. Por último, la representante del Programa de Atención Integral de Celíacos manifestó “Este programa depende del Ministerio de Desarrollo social y estamos mostrando el trabajo de gestiones que realizamos desde el gobierno provincial, acercando a los vecinos misioneros el módulo de alimentos para personas con celiaquía porque ante esta situación actual se hace más difícil aún conseguir estos elementos tan importantes”. Culminó Soledad Delfino. La enfermedad celiaca, también conocida como celiaquía o enteropatía sensible al gluten, se caracteriza por una inflamación de la mucosa del intestino delgado como consecuencia de una intolerancia inmunológica y permanente al gluten ingerido de la cebada, del trigo, el centeno y, en aquellos que tienen predisposición genética a sufrir la enfermedad, también a la avena. Próximo >