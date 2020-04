Tweet La intendente de Apóstoles participó en la misa del Lunes Santo. En el marco de actividades correspondientes a Semana Santa, esta mañana, en la histórica Iglesia Cruz de los Milagros, se brindó la misa con motivo del Lunes Santo con presencia de la Intendente local María Eugenia Safrán acompañada del Secretario de Gobierno Gastón Casares. El padre Julio Centurión fue el encargado de brindar la homilía ante una Iglesia casi vacía por las limitaciones que genera la emergencia sanitaria, en sus palabras se refirió al sitio donde se daba la misa diciendo “Un lugar muy emblemático para la ciudad, para hacer memoria, porque no es la primera vez que nuestra ciudad pasa esta clase de epidemia, pandemias pestes porque según la historia cuenta que los Primeros Colonos de Apóstoles pasaron tiempos iguales, algunos dicen que hubo cólera, tifus, fiebre amarilla y ellos estaban angustiados, dolidos, estaban solos e indefensos, no había un municipio bien armado, ni un sistema sanitarios. Entonces prometieron a Dios levantar una gran cruz en lo más alto del pueblo como ofrenda y sacrificio para que cesara la peste.” Expresó y agregó “Entonces fueron a buscar el mejor árbol, apropiado para la cruz del señor, y así se fueron para la zona de San Juan de la Sierra. Encontraron el Urunday, según dicen de 1 metro de diámetro, fue muy penoso traerlo hasta el pueblo, fue lento pero al fin y al cabo lo trajeron lo pulieron y al terminar la cruz pusieron abajo una inscripción para todos los que estamos en el 2020. Dice la inscripción en su idioma polaco <Como recuerdo y ruego para que nos proteja de enfermedades, pestes y plagas> <14 de septiembre de 1906> y se bendijo esa cruz en la zona donde está el club Unión y se lo trajo en procesión, todo el pueblo, y celebraron rogando por la salud, por el cese de pestes, desde ese momento la gente venía con sus velitas, ofrecían flores de sus casas y rezaban a esa cruz bendita y cuenta la historia que las muertes por pandemias se terminaron, entonces desde ese ,momento fue llamada CRUZ DE LOS MILAGROS.” Sostuvo Centurión Al finalizar el sermón el párroco manifestó “La ciudad de Apóstoles es tierra bendecida, protegida, cuidada amada por Dios, por eso hoy nos habla de que en medio de la tormenta no tengamos miedo, nos pide calma, como también nos piden las autoridades quédense en casa y es lo que tenemos que hacer, tenemos que contribuir más que nunca, ayudarnos para que este pueblo sea protegido” declaró el padre Julio Centurión. En tanto, los feligreses siguieron la transmisión a través de televisión, radio y redes sociales. Próximo >