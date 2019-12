Tweet Carnavales 2020: rápida respuesta por parte de la nueva gestión. Atendiendo numerosos reclamos de vecinos, se reunieron algunos de ellos con el Secretario de Gobierno Gastón Casares, que estuvo en representación de la intendente María Eugenia Safrán, y representantes de las diferentes comparsas de la ciudad. Se llegó al acuerdo que las comparsas a partir de esta semana realizarán sus respectivos ensayos de cara a los carnavales 2020 en el Espacio Joven de la ciudad. Con respecto a lo dicho el Secretario de Gobierno comentó "La verdad que es gratificante, porque se cierra una brecha de años, donde escuchando a las partes, entre vecinos y comparsas había un gran problema que repercutía más que nada en el vecino sin menospreciar y sin dejar de lado la importancia para el municipio tener las comparsas que ponen todo si empuje y pasión para que sea algo recreativo que sirva, no solamente al comercio, sino que también a los vecinos para que tengan una actividad diferente y poder disfrutar todos los años." Afirmó y agregó " Fue la palabra de María Eugenia de resolver y buscar un acuerdo entre todos para la mejor convivencia y bienestar de todos los apostoleños. Desde el municipio vamos a seguir ayudando, tenemos proyectos encaminados que ya estamos hablando." Concluyo Casares. Por su parte la vecina representante de los barrios aledaños a la avenida Las Heras manifestó "Hemos elevado en su momento la nota y quiero agradecer a la intendente María Eugenia Safrán que al saber nuestra situación nos dio una solución, también quiero agradecer la muy buena predisposición de los representantes de las comparsas al diálogo, se llegó a este acuerdo de utilización del espacio joven que fue creada por ordenanza municipal N°42 del año 2014, que esto favorece a todas las partes porque con esta gestión se ve que no solamente cuida a los ciudadanos que están es sus casa sino que también a las personas que hacen sus actividades recreativas. Por otro lado, los vecinos del barrio chaquito se mostraron contentos por la pronta respuesta positiva por parte de la nueva gestión municipal argumentando que habían presentado proyectos, han ido al consejo y siempre se les decía que si, y no actuaban, ahora comentan que se comenzó a vivir la paz. Por último, el representante de una de las comparsas declaró "Llegamos a un acuerdo de partes, en el que todos cedemos un poco, porque acá tenemos baños, techo y un lugar para guardar nuestras cosas, pero entendemos al vecino y por eso accedimos llegar a este acuerdo, obviamente a futuro vamos a trabajar en conjunto para mejorar el espacio joven y tener mejores condiciones." La secretaría de Obras Públicas estará encargada del traslado de los instrumentos de las comparsas. #MunicipalidadDeApóstoles #MaríaEugeniaSafránIntendente Próximo >