Tweet Reunión De Consejo Del Distrito Tecnológico Misionero En la tarde del miércoles, en las instalaciones de la Expo Yerba, se desarrolló la "Reunión Consejo del Distrito Tecnológico Misionero" con representantes de varios sectores de la provincia. Entre las más destacadas la presencia de la Intendente María Eugenia Safrán; el Ministro de Industria Luis Lichowski y el presidente de Marandú Comunicaciones Marcelo Rodríguez. La finalidad de esta reunión es establecer las bases para la conformación del Consejo del Distrito Tecnológico Misionero, e iniciar el trabajo tendiente a la elaboración y acuerdo para el "Plan Estratégico De Formación De Empresa TICS", atendiendo lo establecido en la ley VIII - 74 sancionada por la cámara de representantes de la provincia. La propuesta surge por mandatos de la propia ley, que impulsa a la planificación conjunta, y por otro, propuesta de los participantes en la reunión impulsadas anteriormente por el CLUSTER SBC de la provincia, realizada el pasado 28 de noviembre en sede del Ministerio de Industria, buscando dar continuidad a la interacción entre los actores del sector. Busca establecer acuerdos básicos que permitan conformar el consejo a inicio del próximo año, en un nuevo encuentro al que todas las instituciones concurran con elementos de diagnósticos y propuestas. La primera en dirigirse a los presentes fue la mandataria local María Eugenia Safrán quien expresó "Me parece fundamental que hayan elegido a Apóstoles porque consideramos que es un lugar vital, más aún cuando nosotros tenemos una sede de carreras Informáticas, así que el pueblo de Apóstoles sea participé en estos tipos de conformación. Me parece importante que se vaya integrando para trabajar a futuro para formar un foro tecnológico acá en Apóstoles y que pueda ir creciendo a beneficio de la ciudad y toda la provincia". Manifestó la jefa Comunal. Por su parte el Ministro de Industria declaró "Parte de la génesis de todo esto es el CLUSTER, de hecho la ley que vamos a comentar ahora ya tiene varios meses y estamos trabajando con la reglamentación, y bueno lo que en realidad nos avivó, y que tenemos que acelerar porqué nos estamos durmiendo fue la reunión que por iniciativa del CLUSTER se hizo anteriormente en Posadas y ahí fue donde surgió la idea de que, no esperemos más los papelitos y empecemos a trabajar" sostuvo Luis Lichowski quién además pasó a detallar que es el consejo del distrito tecnológico misionero, los espacios para el desarrollo TIC, el plan estratégico TIC de la provincia de Misiones, entre otros aspectos. A su vez el presidente de Marandú Comunicaciones comentó "Es interesante encontrarnos, vernos y empezar a trabajar concretamente en esto, hace unas semanas atrás tuvimos una primer reunión y lo que queríamos era empezar a hacer algo concreto, y parece que hay dos cuestiones para ir trabajando, una es cuál será la reglamentación que hay que tener, que es algo que se está trabajando, y por otro lado ir trabajando en el plan estratégico que tenemos que llevar adelante ya cuando empecemos a funcionar" afirmó Marcelo Rodríguez. Luego continuaron hablando y exponiendo sus ideas los demás representantes de los diferentes sectores provinciales. Para finalizar el Ministro de Industria adelantó que habrá una reunión en el mes de marzo del 2020 para conformar de manera definitiva dicho consejo, argumentando que hay que aprovechar el verano para volver con algo hecho, todo se puede gestionar pero depende de las instituciones que se involucren. #MunicipalidadDeApostoles #MinisterioDeIndustria

