El Intendente Vialey recorrió las obras de acceso al Parque Industrial

Tras intensas gestiones del ejecutivo municipal, este miércoles dieron comienzo las obras del nuevo puente sobre cauce del Arroyo Chimiray en el acceso al Parque Industrial Apóstoles, ensanchamiento de calles, nuevo tendido eléctrico y colocación de cerco perimetral El Intendente, Lic. Mario Vialey observó el inicio del movimiento de suelo y apertura del cauce de desvió para la obra propiamente dicha del nuevo puente, será de hormigón con importantes dimensiones para el paso de vehículos y maquinarías de gran parte. Una vez ahí el Jefe Comunal dialogó con los responsables de la empresa constructora. El puente actual es de madera, pequeño con muchos años desde su construcción que hace imposible el paso y uso de vehículos y maquinarias de gran porte. Luego habló con los medios presentes, donde dijo, "es un pedido que venimos haciendo hace un año y medio, dos, donde es parte del acceso al Parque Industrial, yo ya había anunciado días anteriores que se había licitado, que tenía inicio de obras la empresa Ratti es la que va a construir ya nos pusimos en contacto, y bueno todo el movimiento es para comenzar". También agregó, "tiene un largo de 24 metros por seis metros y medio, de ancho que va dar la posibilidad de lo que decimos nosotros el acceso al Parque Industrial, son las obras necesarias para ir creciendo en un parque se ya se va consolidando, ya tenemos el terreno, pero si no tenemos ésta accesibilidad y era un problema el tema del puente, sobre todo cuando crece el arroyo se abre, se expande y desborda, tenía que ser de buenas dimensiones, esto va a pasar de buenas dimensiones con esto el caudal va a pasar por debajo del puente y va ser que no escape tanta cantidad de agua sobre la calzada". ¿Se va a levantar la altura del puente original? "Si, si porque nosotros, cuando llueve mucho, acá se vino se consultó porque ésta la bomba de agua de la C.O.S.P.A.L., se pidieron los niveles hasta donde llega los niveles máximos que tuvimos en altura y en función de eso se levantó hay que proveer para futuro, eso tiene que circular todo el día, no podemos parar un Parque Industrial porque salió el Arroyo Chimiray salió afuera del cauce, entonces hay que garantizar eso". ¿Ahora se está haciendo el desvío del cauce? "Ahora se ésta haciendo el desvió del cauce del arroyo para después poner lo que son las columnas cabeceras y de ahí hacer el puente para trabajar lo que decimos nosotros tierra firme", concluyó el Intendente Vialey.