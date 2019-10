Barrios Activos, Operativo Integral en Apóstoles

Tweet Dicho operativo se desarrolló en el predio de la Expo Yerba y fue encabezado por el Vicegobernador de la Provincia Oscar Herrera Ahuad, acompañado por el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey. Organizado por el Gobierno Provincial, en conjunto con el municipio de Apóstoles. En contacto con la prensa el intendente apostoleño sostuvo “Barrios Activos es un programa que viene de Vicegobernación y le da posibilidad a la gente de poder obtener el D.N.I., lo que es oculista, atención médica, Farmacia, actividades y bueno, hay una gran concurrencia de los vecinos apostoleños , del Barrio Szczensny en particular, este programa que tiene Vicegobernación le da a las embarazadas un bolsito para aquellas que están de cinco meses en adelante, para tener su hijito, después cunitas y tienen también lo que son las sillitas de comer; eso fue hablado con la gente de Desarrollo Social que caminó el barrio, hay una gran demanda, hay muchísimos chicos, muchísimas mamás embarazadas, no alcanza para todos, les pedí que tengan un poquito de paciencia y le dimos a las más necesitadas, también se une a esto lo que es Gurises Felices que le da una movida importante en lo que hace a los chicos” afirmó el jefe comunal En tanto el Vicegobernador de la provincia Dr. Oscar Herrera Ahuad manifestó “la verdad que yo siempre destaco estos programas que tienen una fuerte impronta social; son programas que resuelven gran parte de las necesidades que la gente tiene en su casa y, más que nada, en esto, más allá de las cuestiones que hacen al agro, la producción y a los servicios como el acceso al médico, al pediatra , acceso al oculista, a la oftalmología, a los trámites de documentos; nosotros lo estamos desarrollando y lo vamos a seguir desarrollando en toda la provincia “afirmó el electo Gobernador de Misiones que, consultado por los trabajos electorales a nivel Misiones agregó “a nivel electoral estamos trabajando en la última semana que, justamente, hace al conocimiento del voto Renovador , que para nosotros es muy importante, el posicionamiento del voto misionerista como nosotros le decimos, el voto de nuestros candidatos a Diputados Nacionales, con esa impronta vamos trabajando fuertemente en estos últimos días que nos quedan hasta el día 27, es fundamental para Misiones que podamos entender sobre la necesidad que los candidatos a Diputados de la Nación puedan estar en el Congreso, porque son quienes conocen la realidad de la provincia, los que pueden dar respuesta el día de mañana y ayudar al gobierno provincial también” enfatizó. Algunos de los servicios que se brindaron fueron: Trámites de Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) -Atención oftalmológica con entrega de lentes recetados - Farmacia -Atención médica con Generalistas, Clínicos (atención y consultas) - Entrega de semillas - Corte de cabello - Taller de derechos para familias - Colación saludable (merienda) se recomienda llevar tazas - Control de peso, talla y Tensión Arterial - Información y promoción sobre el No a la trata de personas - Asesoría legal de Abogados - Gurises felices -Asesoramiento por Discapacidad En la jornada también se realizaron actividades recreativas como fútbol, vóley, pintas caritas, dibujos para colorear, peloteros y más. < Prev Próximo >