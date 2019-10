Charla Taller: Hábitos saludables de consumo

Tweet En el marco del “Día Internacional De La Alimentación Saludable” se realizó una charla-taller en el S.U.M. del Centro Integrador Comunitario (C.I.C.) del barrio 200 Viviendas a cargo de nutricionistas locales con la visita del coordinador del programa “Hambre Cero” La Secretaria de Desarrollo Social declaró “convocamos especialmente a las mamás que están dentro del programa de recuperación nutricional que, si bien venimos trabajando mucho con ellos, siempre es bueno reforzar un poquito más y hoy estamos con la presencia de nuestra nutricionista Alejandra quien le va a dar una charla taller y les va a enseñar a comer sano ; es importante que se desarrollen este tipo de charlas en los C.A.P.S. y en el trabajo diario para fortalecer esto de que alimentarse bien y sano contribuye a mejorar la salud. Constantemente estamos trabajando con las familias, con las mamás que son derivadas por los Nutricionistas o los Pediatras con alguna situación que tenga que ver con la nutrición del niño y, es ahí, donde nosotros acompañamos, abordamos la situación y vemos de que manera podemos resolverlos” destacó la Lic. Itatí Maidana La nutricionista integrante de la secretaría de desarrollo social dijo “vamos a empezar hablando con conceptos de que es alimentación saludable, como optimizar los recursos de las personas para poder utilizar estos alimentos para mejorar su salud y como, no solamente es una charla, sino un taller, vamos a hacer un bingo saludable donde el ganador se va a llevar un premio, el mismo se va a tratar, justamente, de alimentos saludables que podrán llevar a sus casas” remarcó Alejandra Zdanovicz. Por último, el Coordinador del programa provincial Hambre Cero manifestó “vinimos a brindar una capacitación de hábitos saludables en el día internacional de la alimentación declarado por la FAO , para eso reunimos al equipo de Desarrollo Social del municipio , que colabora permanentemente con nosotros, una charla, capacitación, concientización y prevención; las capacitaciones nutricionales van a ser dadas por las nutricionistas acá de la ciudad de Apóstoles y nosotros lo que vamos a hacer es un recuento del programa, una información y ejes de donde tienen que presentarse cada uno de los beneficiarios de personas que consideran que tendrían que estar en el programa , que es provincial y no tiene límites, solo que sean menores de 0 a 18 y mayores de 60 o discapacitados de cualquier edad, el gobierno de la provincia de Misiones, con el Gobernador Passalacqua y el Vicegobernador Oscar Herrera Ahuad son los que plantean la posibilidad de estar con la gente y poder brindarle una ayuda a los que más necesitan, tenemos 9500 sujetos de derecho, dentro del programa hay un núcleo duro de 1600 personas que tienen algún tipo de discapacidad y dentro de Apóstoles tenemos un núcleo de 140 personas dentro del programa” afirmó Cleto Blohsel La dirección de Desarrollo Social local cuenta hoy con 170 familias dentro del programa “Hambre Cero”, aunque aclararon que eso no quiere decir que todos están en desnutrición, sino que se han ido recuperando; destacaron que han habido algunos ingresos y que las familias que ya no están en situación de desnutrición siguen estando en el programa y se le sigue brindando las ayudas para que continúen de esta manera recuperados. FUENTE ANGEL RAMIREZ Próximo >