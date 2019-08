Tweet En conferencia de prensa se realizó el anuncio del inicio de las inscripciones para el Subsidio interzafra, la cuales darán comienzo el martes 20 de agosto La reunión fue encabezada por el Secretario de Gobierno Lic. Oscar Geijo en compañía de la Secretaria de Desarrollo Social Lic. Itatí Maidana y el de Producción Julio Zajaczkowski. El Secretario de Gobierno manifestó: “estas son acciones de Gobierno que estamos llevando adelante desde la gestión del Intendente Mario Vialey, Hoy la convocatoria tiene que ver con lo que es el subsidio Inter zafra que año tras año lo venimos haciendo desde la Oficina De Empleo; la idea es comenzar el martes que viene con las inscripciones de todas las personas que trabajaron en la cosecha de la yerba mate hasta el jueves 19 de septiembre; sería un mes de inscripción, el año pasado aproximadamente tuvimos unos 300 o 400 trabajadores de lo que es la cosecha de la yerba” aseguró el funcionario municipal que agregó “los requisitos, este año, son los mismos que el año pasado; nada más que aumentó lo que tiene que ver con el ingreso que tuvo el tarefero durante sus meses laborales, hoy el ingreso mínimo que tiene que tener es de $6500, haber trabajado mínimamente 3 meses, máximo 9 meses, nosotros desde la Oficina De Empleo le pedimos que se acerquen con 3 recibos de sueldo con ese ingreso; recordemos que tiene que haber trabajado en blanco, o sea, la parte patronal tiene que haber hecho los aportes a la caja social; otro requisito es ser mayor de 18 años, no estar cobrando ninguna pensión, por invalidez o madre de siete hijos; una cuestión importante es que el subsidio Inter Zafra es compatible con la Asignación Universal Por Hijo” remarcó Oscar Geijo. Inscripciones desde el martes 20-ago al jueves 19-sep REQUISITOS: • Trabajadores/as registrados/as temporarios/as zafra 2019 • haber trabajado mín 3 meses y máx 9 meses • ingreso mínimo $6500 con recibo • ser mayor de 18 años • desocupado • que no esté percibiendo prestaciones previsionales o seguro de desempleo • no estar participando en programas de secretaría de trabajo y empleo de nación o provincia, • no estar percibiendo pensión madre de 7 hijos, plan familia, pensiones por discapacidad, etc. • no es incompatible con la asignación universal por hijo. PARA LA INSCRIPCIÓN: FOTOCOPIA DE DNI • CONSTANCIA DE CUIL • FOTOCOPIA DE 3 RECIBOS DE SUELDO ZAFRA 2019 El cronograma de inscripción es el siguiente: -Martes documentos terminados en 0 y 1 -Miércoles 2 y 3 -Jueves 4 y 5 -Viernes 6 y 7 -Lunes 8 y 9 Aclararon que se inscribirán a trabajadores de Apóstoles ya que, aunque no cuenten con Oficina de Empleo, se realizarán inscripciones en cada municipalidad para este subsidio que recibirán los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. Por su parte, la directora de Desarrollo Social Itatí Maidana dijo que próximamente, en fecha a confirmar, comenzarán a entregarse los módulos alimentarios para tareferos.