Cicloviajeros visitan la ciudad de Apóstoles

Este viernes en horas de la tarde llegaron a la ciudad de Apóstoles, Juan Pablo Vázquez de ciudad de Medellín (Colombia) y Ariel Hurtado de la localidad de Monte Grande (provincia de Buenos Aires). Hace dos años que recorren Sudamérica y se conocieron en la República Oriental de Uruguay. Fueron recibidos por la Directora de Turismo local, Flavia Tarnowski La Directora de Turismo local, Flavia Tarnowski declaró: "Es un placer recibir a estos cicloviajeros y ser parte de esta aventura que han encarado hace dos años.-" Juan Pablo Vázquez de ciudad de Medellín (Colombia), manifestó: "Estamos llegando desde Uruguay en donde nos encontramos con Ariel y a partir de allí comenzamos a viajar juntos hace dos semanas, coincidiendo en la ruta que nos lleva en un primer momento a un mismo lugar y decidimos pasar por Apóstoles u lugar muy lindo y cultural para nosotros, seguiremos viajando juntos hasta Paraguay y allí nuestros destinos se separan pues, yo continúo la Ruta Transamazónica y Ariel va hacia el Transchaco. Ha sido una muy buena experiencia viajar con él." Ariel Hurtado de la localidad de Monte Grande (provincia de Buenos Aires), señaló: "Lo más importante de todo esto es compartir, un viaje sin compartir, no es un viaje para mí. Se comparte y se aprende viajando en compañía. Mi inicio en esto nació pues buscaba un modo de vida diferente, no me sentía cómodo de cómo estaba viviendo, no le encontraba sentido, mis días eran todos iguales, soy ciclista de hace años y me pregunté porque no realizar una aventura en bicicleta. Lo más difícil es dar el primer paso, para mí fue dejar la comodidad del hogar que tenía todo organizado y hoy vivo un día a la vez, salimos y no sabemos dónde vamos a pasar el día, con qué nos podemos encontrar. Descubrí que el mundo es hermoso, que hay más gente buena que mala, esto me hace feliz."