Con el tratamiento de 11 temas sesionó el Concejo Deliberante

Tweet 10 puntos estaban previstos en el Orden del Día, más 1 tratado sobre Tablas, correspondiente a la Sesión Nº 17 del presente año. Se contó con la presencia de Concejales electos durante el tratamiento de los diferentes puntos. Primeramente se aprobó el Convenio de Colaboración entre el DEM y la Fundación Gotas de Amor, para el funcionamiento de una Comunidad de Día. Seguidamente se dio ingreso a la nota de un particular, quien solicita estacionamiento restringido frente a su local comercial. PASÓ A COMISIÓN A continuación se declaró de Interés Municipal a la XVI Feria Interprovincial del Libro y IV Encuentro de Escritores El punto número 4, correspondió a la aprobación por unanimidad, del pedido de un particular a Excepción al Código de Planeamiento Urbano, por exceder límites de construcción Seguidamente se dio lectura y pase a Comisión al pedido de un particular de autorización para fraccionamiento de inmueble Luego los ediles declararon de Interés Municipal a la realización de un Curso de Primeros Auxilios a realizarse en la Fundación Manos que Brindan Amor, como así también fue declarado de Interés Municipal la Presentación del Libro “Holodomor 1932” a llevarse a cabo dentro de las actividades de la XVI Feria del Libro. Desde el bloque del FR-PJ se presentó el Proyecto de construcción se Senda Peatonal sobre Avenida San Martín, el cual fue aprobado por unanimidad. También desde el mismo bloque se presentó el Proyecto de Declaración de Interés Municipal a la realización del Black Friday en nuestra ciudad, siendo aprobado por unanimidad El último punto del Orden del día correspondió a la Declaración de Interés Municipal al 9º Encuentro de Nacional e Internacional de Autos Clásicos, Antiguos y Hot-Rod A continuación se dio tratamiento Sobre Tablas al pedido de vecinos del Barrio San Martín, por el funcionamiento de una denominada bailanta en Polideportivo Horizonte, por desórdenes y ruidos molestos. Dicho pedido fue elevado al ejecutivo para su tratamiento.-