Habilitaron el tránsito en el acceso a Barrio Los Yerbales

Tweet Tras la finalización de los trabajos de asfaltado en el día de la fecha se dejó habilitado el transito al acceso a dicho barrio. “Esto se pudo realizar gracias al esfuerzo de varios sectores” remarcó el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey Debemos destacar que el transito hacia el sector de la colonia (Camping Chimiray, Colonia Unión) aún no está habilitado, pues se requieren tareas extras con la realización de un cordón de contención, para evitar el golpe brusco en los vehículos al acceder de la calle terrada al asfalto y también evitar el deterioro del asfalto, esta obras complementarias demandaran cerca de 2 semanas de ejecución En contacto con los medios de prensa el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey manifestó : “Esto es gracias al esfuerzo de muchos sectores: el municipio que puso la mano de obra para la realización del movimiento de suelo y la preparación de la capa, recordemos que en el sector de la curva nos encontramos con muchísimas vertientes y a pedido de vialidad tuvimos que agregar otra batería de tubos y cuando todo parecía que culminábamos apareció una ondulación al pasar el rolo en el sector de la curva y tuvimos que levantar el asfalto y realizar nuevamente la colocación de piedra volada , procediendo a realizar nuevamente los trabajos para colocar la capa de asfalta y al probar nuevamente ocurre el mismo problema y tuvimos que levantar todo nuevamente y realizar el mismo trabajo, de testigos están los vecinos que vieron todo el movimiento de suelo que tuvimos que ejecutar para que el trabajo quede seguro.” Luego agregó: “Se ha hecho una inversión importante con muchas horas de trabajo, esperemos que el agua no erosione tan rápidamente, se trabajó muy profundamente para que el sector no se hunda con facilidad y al probarlo con el rolo más pesado pusimos comprobar que está muy consistente. Tenemos una satisfacción enorme y ver la felicidad de los vecinos que a partir de ahora va a poder a comenzar a disfrutar de este acceso asfaltado.” Próximo >