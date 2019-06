Pista: Apóstoles listo para recibir a una gran fecha del automovilismo misionero

Tweet Se presentó oficialmente la tercera fecha del Campeonato Misionero de Pista que se correrá en el autódromo de Apóstoles este fin de semana. El lanzamiento que tuvo lugar en la Dirección de la Juventud del Predio de la Expo Yerba de esta ciudad que contó con la presencia de los pilotos de la Copa Fiat 1.4, Juan Carlos Rojas, el debutante apostoleño, Marcelo Correa, el líder del TC4000 Misionero, Cristian Grygorszyn, el campeón Carlos Mantilla y por parte del Turismo Pista Clase 1, Leticia Ponce de León y Adrián López acompañados por el presidente de la FeMAD, Héctor Alenka, el titular del Auto Club Apóstoles, Oscar Mieres, por parte de la Municipalidad de Apóstoles, la Directora de Turismo, Flavia Tarnowski, la Directora de Deportes, Marcela Couto y Claudio Szcromeda. Las autoridades y los pilotos se mostraron con muchas expectativas esperando a las cuatro categorías del automovilismo misionero en lo que será sin dudas una gran fecha. El campeón Carlos Mantilla del TC4000 Misionero comentó: "la verdad contento por venir a Apóstoles y muy especial por el día del padre, va a estar bueno porque nos pudimos juntar las cuatro categorías y mejorar la pista, las instalaciones de acuerdo a los pedidos de los pilotos en lo que es tierra. Nosotros en lo que nos toca es descontarle puntos a mi compañero de equipo Cristian Grygorszyn, acá siempre fuimos protagonistas y hacer buenas carreras para el público" El representante local, Cristian Grygorszyn puntero del TC4000 Misionero: "yo siempre corro para ganar e iré a ganar esta fecha ante público" En cuanto al circuito:"Vi por videos, hay modificaciones está mejorado en ciertos sectores y como piloto busca sectores más sencillas. La chicana no estará más, pero sigue siendo técnico pero a la vez rápido y la rediseñó Oscar" "Será una fiesta el fin de semana, también tendremos muchos motoqueros que se sumen a ver las carreras el domingo" Marcelo Correa piloto debutante en la Copa Fiat 1.4 contó: "siempre estuve en los fierros con las picadas, hace mucho tiempo tenía ganas y ahora se logró, hay mucha gente detrás con Comanche Cabral y realmente tengo que agradecer su trabajo" Juan Carlos Rojas, otro local de la Copa Fiat 1.4: "contento de volver a estar en Apóstoles, le invitamos a que todos se acerquen al circuito. Por nuestra parte agradecer al trabajo de Comanche, a mis hijos que siempre están y hacer una buena carrera el fin de semana" Leticia Ponce de Léon del TP Clase 1: "los chicos están a full terminando el auto, yo súper ansiosa por correr en la tierra de Apóstoles y vendré con un auto más dócil con los trabajos que se están haciendo" "Estuvimos viendo el trazado como iba quedando, los radios para no ir tan cruda" Finalizó: "Quiero invitar a todas las mujeres que se sumen junto a la familia a festejar el día del padre en el autódromo" Adrián López, segundo del campeonato del TP Clase 1: "con ganas de festejar el día del padre con un triunfo, espero contar con todo el público de Virasoro y de la zona. Por lo que se el circuito se trabajó mucho así que esperamos vivir un lindo fin de semana" Héctor Alenka presidente de la FeMAD: "buscando el dialogo se llegó a esto, con clubes, pilotos e integrante de la Federación para estar nuevamente todos juntos haciendo un esfuerzo entre todos vamos a seguir en este camino y yo creo que se van a ir sumando pilotos" En cuanto al circuito: "Oscar con su grupo, el apoyo del municipio y de Vialidad tuvieron una gran labor, se modificó las vías de escape y hoy se habla que el autódromo está en condiciones a unos días de la competencia. Les invitamos a todos, al público en general a vivir un gran espectáculo en familia en el día del padre" Oscar Mieres, presidente del Auto Club Apóstoles: "trabajamos mucho y tratamos de que este bien el autódromo, hoy por hoy está listo el circuito, la parte eléctrica estamos finalizando y con una inversión tendremos todo lo requerido. En cuanto a la pista, se viene trabajando desde hace mucho, también el dialogo con los pilotos fue importante en sus propuestas para el trazado, entonces trabajamos con el apoyo de la Municipalidad de Apóstoles y de Vialidad Provincial en la recta principal, sobre todo en el final hacerlo más ancho y en el sector de chicana pasó hacer una "S", se rellenó la parte del tacuaral y quedó sin piedras" "Realmente todos los trabajos quiero agradecer el apoyo de la Municipalidad de Apóstoles, al Intendente que con su equipo de trabajo se puso a disposición y de la gente de Vialidad que muy predispuesta estuvo con su maquinaria y personal" En cuanto a la presencia de las cuatro categorías, Mieres quien trabajó junto a los clubes y la Federación dialogando con pilotos explicó "me dio mucha pena estar con 18, 19 autos en Eldorado, se me dio por viajar a la zona centro con gente conocida y ver que había una posibilidad y pedí la autorización a la Federación y así dialogar y consensuar para que vuelvan todos, viendo la situación económica la única solución era unirnos todos desde la Federación hacia los pilotos. Por suerte, hoy tenemos la cuatro categorías confirmadas" "El sábado en la reunión de pilotos hablaremos, ultimaremos los últimos detalles que quedaron entre los delegados de cada categoría pero hoy debemos confiar en las personas y tenemos que hacer como antes, hoy por hoy estamos todos juntos. En este caso, hay que confiar en las personas y quienes confiaron en nosotros como preparadores, pilotos y queremos ir todo por el mismo camino y devolverles la confianza" Claudio Szcromeda representante de la Municipalidad de Apóstoles: "agradecer en nombre del Intendente de Apóstoles el trabajo que vienen haciendo en un momento difícil, a Oscar desde club y Héctor con toda la Federación" Flavia Tarnowski, Directora de Turismo: "el automovilismo llega a Apóstoles en un fin de semana muy especial que tendremos muchas actividades y los esperamos para que los visitantes disfruten también de Apóstoles. Agradezco al Sr Oscar Mieres del Auto Club, a Héctor Alenka que hacen posible esta nueva fecha en Apóstoles y nosotros desde el municipio tratamos de darle todo lo necesario" Desde el club organizador anticiparon que el costo de la entrada será de $200 que incluye todo el fin de semana como viene siendo durante esta temporada en los diferentes trazados. El cronograma de actividades este viernes será el ingreso de los equipos, el sábado la administrativa y técnica previa a las 8, la reunión de pilotos a las 11 y las pruebas a las 12. El domingo, las carreras comenzarán a las 10,30 con las primeras cuatro finales y las segundas, desde las 13,15. 3º fecha del 43° Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista. Premio "Día del Padre" Autódromo Ciudad de Apóstoles Organiza: Auto Club Apóstoles Fiscaliza: Federación Misionera de Automovilismo Deportivo. Cronograma de Actividades CRONOGRAMA SÁBADO 15 DE JUNIO 12 ENTRENAMIENTOS 15.20 CLASIFICACIONES (COPA FIAT - CLASE 2 - CLASE 1 - TC4000) DOMINGO 16 DE JUNIO 10.30 CARRERA 1 - COPA FIAT 1.4 (15 vueltas) 11.10 CARRERA 1 - CLASE 2 (15 vueltas) 12 CARRERA 1 - CLASE 1 (15 vueltas) 12.40 CARRERA 1 - TC4000 (15 vueltas) 13.15 CARRERA 2 - COPA FIAT 1.4 (15 vueltas) 14 CARRERA 2 - CLASE 2 (15 vueltas) 14.40 CARRERA 2 - CLASE 1 (15 vueltas) 15.15 CARRERA 2 - TC4000 (15 vueltas) Viernes: Ingreso de equipos .8 generales Sábado 15 de junio HORARIO ACTIVIDAD 08:00 Apertura de Administrativa y Técnica previa 9 a 16 Compra de combustible obligatoria según Reglamento2019 11:00 Reunión obligatoria de pilotos y autoridades de la carrera PRIMERA TANDA ENTRENAMIENTOS DE 20 MINUTOS 12:00 Copa Fiat 1.4 12:25 TP Clase 2 12:50 TP Clase 1 13:15 TC 4.000 Misionero SEGUNDA TANDA ENTRENAMIENTOS DE 20 MINUTOS 13:40 Copa Fiat 1.4 14:05 TP Clase 2 14:30 TP Clase 1 14:55 TC 4.000 Misionero CLASIFICACIONES COPA FIAT 1.4 TANDA DE 10 MINUTOS 15:20 Clasificación 15:35 Súper Clasificación 10 mejores clasificados TURISMO EN PISTA CLASE 2 TANDA 10 MINUTOS 15:50 Clasificación 16:05 Súper Clasificación 10 mejores clasificados TURISMO EN PISTA CLASE 1 TANDA DE 10 MINUTOS 16:20 Clasificación 16:35 Súper Clasificación 10 mejores clasificados TC 4.000 MISIONERO TANDAS DE 10 MINUTOS 16:50 Clasificación números impares del ranking 17:10 Clasificación números pares del ranking 17:20 Súper Clasificación 10 mejores clasificados Domingo 16 de junio HORARIO ACTIVIDAD 9:00 Cierre del Parque Cerrado PRIMERA CARRERA COPA FIAT 1.4 10:20 Salida a pista 5' 10:30 15 vueltas o máximo 20 minutos PRIMERA CARRERA TURISMO PISTA CLASE 2 11:00 Salida a pista 5' 11:10 15 vueltas o máximo 25 minutos PRIMERA CARRERA TURISMO EN PISTA CLASE 1 11:50 Salida a pista 5' 12:00 vueltas o máximo 25 minutos PRIMERA CARRERA TC 4.000 MISIONERO 12:30 Salida a pista 5' 12: 40 15 vueltas o máximo 25 minutos SEGUNDA CARRERA COPA FIAT 1.4 13:05 Salida a pista 5' 13:15 15 vueltas o máximo 20 minutos SEGUNDA CARRERA TURISMO PISTA CLASE 2 13:50 Salida a pista 5' 14:00 15 vueltas o máximo 25 minutos SEGUNDA CARRERA TURISMO EN PISTA CLASE 1 14:30Salida a pista 5' 14:40 15 vueltas o máximo 25 minutos SEGUNDA CARRERA TC 4.000 MISIONERO 15:05 Salida a pista 5' 15:15 15 vueltas o máximo 25 minutos 15:45 ENTREGA DE PREMIOS 16:00 Devolución obligatoria de sensores y lissos (sujeto a multas) La cantidad de vueltas anunciadas podrá ser modificada en relación directa a la cantidad de participantes. Este cronograma queda sujeto a modificaciones por las autoridades de la prueba.