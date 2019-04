Importante convocatoria en “Todos Somos Danza”

Tweet El factor climático obligó a cambiar escenario y la Expo Yerba se vistió de danza para acoger a un evento que reunió a toda la familia, para conmemorar el Día Internacional de la Danza a celebrarse este lunes 29 de abril Organizado por la Profesora Macarena Damus y el auspicio de la Municipalidad de Apóstoles se llevó adelante tan importante encuentro que contó con la participación de escuelas de nuestra ciudad e invitadas de Concepción de la Sierra y Colonia Liebig, Corrientes. El objetivo principal fue incentivar y dar a conocer que el 29 de abril es el día internacional de la danza, :”vinimos con la propuesta para que se conozca que el 29 es el día internacional de la danza, como no se conocía y en Apóstoles hay muchas escuelas de danza que no están tan expuestas la idea es hacer este evento y que puedan mostrar el trabajo que hacemos; que es un arte, que se trabaja, que tiene mucha disciplina, entrenamiento, que no es simplemente un deporte o algo que se hace como un hobbie y que es algo que se hace como algo cultural integral de la persona.”, señaló Macarena Damus En tanto la Directora de Cultura Prof. Agustina Prates señaló: “Este es un evento que realizamos pensando en el Día Internacional de la Danza, que es el 29 de abril y hoy estamos realizando este festival solidario, una iniciativa surgida por la Prof. Macarena Damus, convocando a todas las escuelas de danza, instructores de zumba, escuelas de gimnasia rítmica, talleres de folclore de nuestra región, contando con una importante participación de la comunidad, que pudieron apreciar las distintas disciplinas dentro de la danza y es to es muy importante. Además debemos señalar el fin solidario que acompaña a este festival, donde las distintas instituciones que participaron colaboraron con alimentos no perecederos que luego serán donados a merenderos de nuestra localidad”