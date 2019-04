Todos Somos Danza, este domingo en Espacio Joven

Tweet Fue presentado el evento denominado “Todos Somos Danza”, a realizarse este domingo en el Espacio Joven desde las 18 hs. Con profesoras de zumba, academias de danzas y gimnasios de Apóstoles, Concepción de la Sierra y Posadas con el total apoyo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Apóstoles En la ocasión estuvieron presentes el intendente municipal Mario Vialey, el secretario de Gobierno Oscar Geijo, la directora de Cultura Agustina Prates y la responsable de Mundo Danza Macarena Damus. La primera en dirigirse a los medios fue la directora del área que declaró: “gracias por venir a apoyar este evento que realizamos en conjunto entre la Dirección de Cultura y la propuesta de la profesora Macarena Damus. La idea es incentivar y dar a conocer que el 29 de abril es el día internacional de la danza, por esto, el 28 vamos a realizar el primer festival solidario por el día internacional que dimos en llamar Todos Somos Danza” afirmó Agustina Prates. Luego, la profesora e ideóloga agradeció a la Municipalidad por apoyar el evento manifestando “de Mundo Danza vinimos con la propuesta para que se conozca que el 29 es el día internacional de la danza, el mismo que el día del animal, como no se conocía y en Apóstoles hay muchas escuelas de danza que no están tan expuestas la idea es hacer este evento y que puedan mostrar el trabajo que hacemos; que es un arte, que se trabaja, que tiene mucha disciplina, entrenamiento, que no es simplemente un deporte o algo que se hace como un hobbie y que es algo que se hace como algo cultural integral de la persona. Es así que le hicimos la propuesta a Agustina y dijo que íbamos a hablar con Mario y tuvo rápida respuesta” destacó Macarena Damus. Por último el jefe comunal se dirigió a los presentes consultando si alguien sabía del día de la danza y diciendo: “lo tenemos y no lo hacemos, por eso creo que hay que difundir la actividad; es un espacio que brinda el municipio, desde Cultura queremos ayudar a la parte privada y hacerlo institucional. Agradezco e invito a los apostoleños, podemos ir con nuestro mate y disfrutar de ese día y que no solo los apostoleños se acerquen, también los de Concepción, Azara, Liebig,, etc,; están todos invitados a disfrutar de un hermoso evento gratuito y solidario; seamos solidarios para acercarlos a alguna persona que lo esté necesitando en un momento nacional bastante crítico que está viviendo nuestro país sostuvo Mario Vialey. En esta jornada se van a juntar alimentos no perecederos y ropas que luego serán donados a merenderos y ya están confirmadas la organizadora Mundo Danza, la academia Aiysha de Concepción De La Sierra, Cascanueces de Apóstoles, los talleres de folclore, bachata y tango dependientes de la municipalidad de Apóstoles, los instructores de zumba Johana Legizamón, Neno, Ivana Giménez, y Laly Lopez de Liebig, la escuela Imagine de Verónica Motta, que no hace danza pero hace arte y el ballet Remexendo de Posadas, aparte estarán artesanos exponiendo en una fiesta de danzas totalmente libre y gratuita FUENTE ANGEL RAMIREZ