Fue presentado el Programa Jóvenes con Más y Mejor trabajo

Tweet En la dirección de Juventud el programa “Jóvenes con más y Mejor Trabajo”, destinado a adolescentes de 18 a 24 años con inscripciones en la oficina de Empleo de la Municipalidad de Apóstoles; las mismas comenzarán desde el 22 del corriente, en horario de oficina, por la terminación del D.N.I. La presentación fue encabezada por el Intendente Mario Vialey y el secretario de Gobierno Oscar Geijo acompañados por las directoras de Juventud Prof. Marcela Coutto y de Cultura Prof. Agustina Prates. El primero en detallar el programa fue el secretario de Gobierno que expresó “lo venimos organizando desde el inicio de la gestión del intendente Mario Vialey, nos pusimos a disposición del Ministerio de Producción y Trabajo de la nación para darle oportunidad y posibilidad a jóvenes de Apóstoles que recibirán, de ser beneficiados, $1600 por estudio mensual, $5600 por pasantías en empresas o pueden armar proyectos productivos, se los capacita y el ministerio de Producción le da $65 .000; estas son decisiones políticas y no queremos dejar a ningún joven afuera de esta posibilidad” remarcó Oscar Geijo Por su parte, el Jefe Comunal manifestó “es de resaltar el apoyo que queremos dar a los jóvenes, cuando nos juntamos a charlar es lema insertar laboralmente a los jóvenes, para esto trabajan diferentes patas, el estado nacional con estos programas, el municipio con este tipo de asesoramiento y la parte privada, porque le pedimos que puedan incorporar a jóvenes. Hace tiempo vengo planteando que si no tenemos personas preparadas va a ser muy difícil que vengan empresas a radicarse en Apóstoles; si no tienen secundario es fificil que puedan conseguir trabajo; para mejorar tienen que tener la primer llave de estudio que es el secundario; todos los años venimos haciendo, seguimos gestionando y llevando esta herramienta para los jóvenes” enfatizó Mario Vialey. Es de destacar que el programa está destinado a adolescentes radicados en Apóstoles y no son aptos los que estén recibiendo el Plan Progresar. El cronograma de inscripciones, con fotocopia del D.N.I., comienza el lunes 22 para documentos concluídos en 0 y 1 El martes los terminados en 2 y 3 y así correlativamente hasta el viernes a las 12 hs. FUENTE ANGEL RAMIREZ