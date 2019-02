Espectacular inicio de los Carnavales Apostoleños 2019

Tweet Brillo, color, simpatía y mucha batucada, fueron los condimentos principales de la apertura de los carnavales, más de 5000 personas se dieron cita para disfrutar de las distintas presentaciones en el Espacio Joven, organizado por la Comisión de Carnavales y el apoyo de la Municipalidad de Apóstoles Previo al desarrollo de los carnavales se procedió al acto de inauguración de esta edición 2019, con el tradicional corte de cintas a cargo del Intendente Municipal Lic. Mario Vialey junto a integrantes de la Comisión Organizadora y representantes de las distintas comparsas Bela Samba fue la encargada de hacer la apertura de los Carnavales 2019, con su representación “Mitos y Leyendas” luego fue el turno de Pompeya Samba con su cuadro “De Regreso a Ítaca” y cerrando la primera noche Perla Sur con “Refranes” Culminó la primera noche de los carnavales de la ciudad de Apóstoles mostrando un excelente nivel, importantes avances con respecto al año anterior donde se ha podido ver en cada una de la representaciones, el público respondió y participó con cada una de la intervenciones de las comparsas participantes, dando su apoyo por tanto esfuerzo. Los Carnavales Apostoleños continuarán el próximo fin de semana, 8 y 9 de febrero Cincuenta pesos, es el costo de ingreso – igual al año pasado -, los menores de doce años, no abonan el ingreso al sambódromo local. Las boleterías están ubicadas en el acceso a la Expo Yerba, donde se realizan la venta de entradas al festival, no se cobrará estacionamiento, se cuenta con seguridad policial y privada, además se cuenta con la instalación de diez sanitarios (baños químicos). También el servicio de cantina a cargo de las comparsas no se permite el ingreso con conservadoras. Próximo >