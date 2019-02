Este viernes se inician los Carnavales Apostoleños 2019

Tweet Marcada expectativa por el inicio de una nueva edición de los Carnavales Apostoleños, este viernes es la cita en Espacio Joven a partir de las 21,00 hs. con la inauguración oficial. Bela Samba abrirá la noche carnestolenda. Entradas generales $ 50. Menores de 12 años no pagan entrada Desde la Comisión de Comparsas se señaló que el costo de la entrada permanecerá similar a la del año pasado $ 50, los menores de 12 años no pagan entrada, las boleterías estarán ubicadas en el predio de la Expo Yerba (venta de entradas al festival), no se cobrará estacionamiento, se contará con seguridad policial y privada, además está prevista la instalación de 10 sanitarios, se contara con un excelente servicio de cantina. (NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO CON CONSERVADORAS).- Orden de pasada primera noche Viernes 1: Bela Samba, Pompeya y Perla Sur Segunda noche, sábado 2: Perla Sur, Bela Samba y Pompeya