Tercera Fecha Campeonato Interbarrial

Se disputó una nueva fecha del exitoso certamen, en esta ocasión las damas hicieron su presentación en Barrio San Martín, dentro del cronograma de partido previstos para esta ocasión. La organización está a cargo de la Municipalidad de Apóstoles en forma conjunta con el Concejo Deliberante de nuestra ciudad Nuevamente los alrededores de la cancha se vio colmado de familias que acompañaron a los pequeños en cada uno de los partidos, como así también de vecinos del barrio y dieron un marco importante de público, siguiendo las alternativas de los partidos RESULTADOS TERCERA FECHA CATEGORIA: 7-8 años Chaquito 2 Estación 0 Francheski 2 200 VIVIENDAS 1 CATEGORIA 9-10 años Chaquito 1 200 VIVIENDAS 1 CATEGORIA 11-12 años 200 VIVIENDAS 0 vs Cantera A 0 Cantera B 1 Chaquito B 6 Estación 2 Chaquito A 2 CATEGORIA 13-14 Chaquito 2 vs Szczensny A 0 Cantera 0 vs 200 VIVIENDAS 2 LIBRE: Szczensny B CATEGORIA DAMAS BARRIO RURAL 3 IRIGOYEN 0