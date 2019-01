“Dio comienzo la Segunda Etapa de trabajos en el Barrio Szczensny” señaló el Sr. Intendente

Tweet En el día de la fecha, luego del segundo desembolso por parte de Nación, dieron comienzo los trabajos en el Barrio Szczensny con construcción de tanque y cisterna de agua, continuación de avenida Ibarbouru, cordón cuneta y empedrado. Al respecto, en charla con el intendente declaró: “venimos trabajando y gestionando para poder resolver el tema del agua, que no solo va a beneficiar al barrio Szczensny, sinó también a los barrios 25 De Mayo, San Jorge y Juan Pablo Segundo que contarán con un tanque más una cisterna que fue una decisión conjunta con el Presidente de la Unidad Ejecutora Provincial (U.E.P.) Luis Pires y su equipo técnico y, a su vez, también avalado por el Gobernador Hugo Passalacqua” afirmó y sumó detalles diciendo “en un terreno fiscal de la provincia se colocará un tanque de 40.000 Mts2 y una cisterna de 20.000 mts2, es decir que tendrá una capacidad total de 60.000 Mts2 que va a poder resolver el problema de estos barrios” remarcó Vialey. Estos trabajos fueron licitados la semana pasada y hoy, según relató el entrevistado, comenzaron los trabajos de excavaciones para la cisterna como para la fundación o cimientos del tanque. Sobre el tema de trabajos a realizar con este segundo desembolso el jefe comunal manifestó “ no solo viene el agua, también viene la continuación de Avenida Ibarbouru con cordón cuneta y empedrado hasta el final más el acceso por Spinato que llega al S.U.M. y al playón deportivo y dos calles que son Ruiz De Montoya y Roque Gonzales. Hoy se está trabajando en la continuación de la avenida, aunque igualmente se licitaron dos tramos de cordones donde pedí prioridad en Ruiz De Montoya y Roque Gonzales porque son las dos que tienen más erosión y con un entoscado los vecinos pueden salir fácilmente, ayudando también a la entrada y salida de proveedores, ambulancias y remises; es una solución importante” sostuvo. Dijo no conocer el monto de este desembolso pero calculando que son $75 millones en tres entregas calcula que debe ser de $25 millones. Contó que la tercer baja de fondos serán destinados a cordones cuneta para el resto de las calles, una planta cloacal móvil, ya que en ese barrio tienen conexión de red de agua y cloacas más finalización para potencia de energía eléctrica. Este tercer desembolso, dijo el ejecutivo, no corre riesgo ya que son fondos comprometidos y garantizados.. “Lo único que pedí fue que tengan en cuenta las prioridades; la finalización depende del clima, cuanto más rápido mejor, también hay una maduración de hormigón y se ve cuando se haga la fundación; una vez que se construya hay que esperar un tiempo para que no se desgrane y se caiga. Lo que pedimos es poder terminar cuanto antes la obra porque cuando pasa febrero los desembolsos son más lentos pero si concluimos en marzo es muy posible que para abril estemos recibiendo el ultimo desembolso” afirmó y, consultado por diferencias que puede generar en los costos la inflación dijo: “este es un convenio entre la Provincia y Nación, las obras que no se puedan realizar por x motivo, puede ser por aumento de costos u otros problemas, se hace cargo la Provincia; por eso mi preocupación para que avance rápido la obra así no tiene impacto porque si se demora tendría que absorber la diferencia y creo que no es correcto” concluyó Mario Vialey. Cabe destacar que estas obras son realizadas por empresas de Misiones y una local a quienes el intendente solicitó contrate mano de obra apostoleña para así, favorecer a varios trabajadores de la construcción de esta ciudad. FUENTE. ANGEL RAMIREZ Próximo >