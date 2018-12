El Obispo Juan Rubén Martínez bendijo la Capilla Divino Niño Jesús

Tweet En la mañana del día de hoy domingo 16 de diciembre el Obispo de la Diócesis de Posadas Obispo Juan Rubén Martínez, procedió a la Bendición de la Capilla Divino Niño Jesús del Barrio Andresito de Nuestra ciudad, se contó además con la presencia del Sr. Intendente Lic. Mario Vialey La ceremonia religiosa comenzó a las 10 de la mañana contando con la presencia de numerosos fieles que se acercaron a compartir la misma en su mayoría del Barrio Andresito, como así también desde distintos puntos de nuestra ciudad, deseoso de compartir la palabra de Dios Al culminar la misma el Presidente de la Comisión Raúl Puchalski en contacto con la prensa manifestó: “Para nosotros es un día glorioso, bendecido por Dios, esperábamos con ansias este día para contar con la presencia de Monseñor Martínez a Bendecir las ampliaciones de nuestra Capilla. Nuestros siguientes objetivos son: La Sacristía, el cielorraso y la cocina nueva, para brindar una mejor comodidad a la comunidad religiosa de esta capilla, acompañados siempre por el Padre Julio Centurión y en esta ocasión Bendecidos por el Obispo Juan Rubén Martínez Obispo de Posadas Monseñor Juan Rubén Martínez señaló: “Es una alegría tremenda poder estar bendiciendo los trabajos en este templo, que es un signo de muchas otras cosas que van a venir, en un barrio populoso done estas familias cristianas ponen su corazón en esto del templo y en muchas otras tareas también, catequesis, caritas, celebraciones con mucha gente que participa de la comunidad.” Consultado con respecto a las festividades de fin de año que se acercan dijo: “Este es un tiempo en el que vamos cerrando cosas y hay muchas celebraciones, pero es bueno que nos preparemos para que la Navidad se una festividad centrada en Jesús, hoy el consumismo quiere cambien el sentido de la Navidad, pero es Jesús a quien celebramos, en quien nos alegramos, es Dios quien viene, que nos ama.” “La pobreza produce dolor” “Los números de la pobreza se traducen en rostros, hogares pobres, con muchas necesidades y produce dolor, es un tema que viene de largo y que no se lo reflexiona con la responsabilidad que el caso requiere, buscando soluciones, es un tema que se hizo estructural, es un problema de estado.” ”yo soy proclive a desenmascarar al flagelo del machismo en la sociedad más que promover una ideología…” “Venimos trabajando desde hace varios años en la educación sexual integral en la provincia, en la diócesis , en las escuelas, no con la ideología de género si no con una perspectiva personalista, manifestando la maravilla de la sexualidad, pero también la responsabilidad que implica la sexualidad integrada a la persona humana , lamentablemente habría que analizar muy profundamente los problemas de la cultura, los medios de comunicación, principalmente los nacionales es terrible lo que expresan en su programación donde el todo vale, donde esta cultura la consumen los adolescentes, los chicos y esto provoca muchos desordenes y muchas formas de violencia, “venden violencia y después se escandalizan por la violencia”, yo soy proclive a desenmascarar al flagelo del machismo en la sociedad más que promover una ideología, que en el fondo se trasforma en dos problemas, el feminismo y el machismo, son dos problemas, creo que el principal problema es el machismo y es el que tenemos que desestructurar, es un tema que merece responsabilidad , porque vivimos en una sociedad cargada de acusaciones de denuncias donde de pronto alguien es culpable cuando no lo es, donde la justicia que tendría que ser independiente de toda presión también se transforma en una justicia dependiente de las presiones que se ejercen mediáticamente, desearíamos tener una justicia independiente de lo político de lo mediático, la democracia no puede vivir como democracia sino tiene una justicia independiente de todo.”, declaró el Obispo Martínez Próximo >