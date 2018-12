El Fitness apostoleño entre los mejores del país

Tweet Gabriela Do Santos (Biquini Fitnnes), unas de las referentes locales obtuvo importantes resultados en el nacional de la especialidad (La Plata) contó su experiencia y sus nuevos objetivos para el próximo certamen En conferencia de prensa encabezada por el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey junto a la Directora de Deportes y Juventud Prof. Marcela Coutto, acompañados por el entrenador Joaquín Melgar y la deportista Gabriela Do Santos (Biquini fitnnes) Gabriela Do Santos señaló: “Hace tres años que comencé con esta actividad, con el entrenamiento correspondiente y hace poco tiempo intensificamos el entrenamiento para poder participar de esta competencia nacional realizada en la ciudad de La Plata, con tres días de actividad deportiva, obtenido el cuarto puesto entre representantes de todo el país. A partir de ahora los preparativos comienzan a ser más intensivos con miras al nacional de la especialidad a desarrollarse en el mes de abril, con el objetivo de obtener mejores resultados.” En tanto el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey manifestó: “Debo felicitar a esta joven deportista de nuestra ciudad que tan bien nos representó en este nacional, siendo una de las referentes de la especialidad en nuestra comunidad, nosotros seguiremos acompañando todo tipo de actividad deportiva de nuestros jóvenes, siendo esto una política de estado que hemos encarado desde un comienzo de la gestión, potenciando cada una de las disciplinas, acompañando y colaborando con cada uno de los deportistas.” < Prev Próximo >