Presentaron la disciplina del patín carrera en Apóstoles

Fue presentada en conferencia de prensa una nueva disciplina, se trata del Patín carrera, con la presencia del intendente Mario Vialey, la instructora de la academia municipal de patín artístico Rosi Maidana, el instructor físico Ulises Rotchen, el presidente de la confederación de patín carrera Argentina Esteban Gonzales, el Vicepresidente de la federación Misionera de esta disciplina Sergio Raimondi junto a patinadores y medios de prensa locales. La primera en hablar con la prensa fue la instructora local quien manifestó su alegría por haber presentado ayer en esta ciudad la enseñanza de patín danza para que, en el día de hoy,, como iniciativa de su academia y el instructor Ulises Rotchen, que se hará cargo de esta modalidad, llegue esta importante disciplina; al respecto dijo: "estamos felices de presentar esta nueva modalidad, acá en Misiones no existe en este momento y queremos que Apóstoles forme parte; aprovechando que la municipalidad está apostando mucho al deporte local queremos darle oportunidad a otras disciplinas" afirmó Rosi Maidana. Luego el Presidente de la confederación argentina contó que, apenas se contactaron desde la federación misionera, comenzaron a buscar una fecha para venir y comenzar debido al gran trabajo que vienen realizando en esta localidad. Consultado sobre las diferencias a las modalidades que se practican hoy día en Apóstoles marcó que en esta disciplina se usan roller´s y no patines, que hay menos categorías y son diferentes, que se puede practicar en calles o en un playón y en la vestimenta y el uso de casco entre otras. Destacó también que es un mito la necesidad de un patinódromo para la práctica de este deporte diciendo "para iniciar actividades hace falta solamente un espacio plano, el patinódromo es para avanzados; despues, con el crecimiento de la disciplina se puede hacer un lugar para la práctica" aseguró y concluyó diciendo "muchas provincias que arrancaron con nosotros no tienen patinódromo y tienen muchos representantes en las competencias" dijo Esteban Gonzales. Por último, el Vicepresidente de la federación Misionera marcó su deseo de traer esta nueva modalidad cuanto antes a la ciudad, aclaró que la modalidad no tiene exigencias para la practica y aseguró que en un playón de 20 mts. x 40 mts. podría realizarse con normalidad. "Estamos trabajando hace 2 o 3 semanas y queremos iniciar cuanto antes; esta disciplina no se desarrolla en el resto de la provincia, empezamos por Apóstoles porque es la gente que mas nos apoyó aunque la idea es incorporar a todo Misiones; las profesoras o instructoras de patín pueden comenzar a sumar esta práctica contactándonos" remarcó Sergio Raimondi. Al cierre contaron que, generalmente, el que desarrolla otra actividad del patín no compite en esta modalidad carrera ya que son todos patinadores pero de deportes diferentes; y que, promueven la iniciación desde los 5 o 6 años aunque pueden incorporarse adultos ya que también hay categoría master donde nuclean todos los aspectos para que el que quiera practicarlo pueda hacerlo decidiendo después si quiere competir profesionalmente o no.