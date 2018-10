Aprendamos sobre la Luna y el Cielo, este sábado en el museo Juan Szychowski de La Cachuera

Tweet Se lanzó oficialmente las actividades de observación lunar a llevarse a cabo en el museo Juan Szychowski de La Cachuera este sábado 20 de octubre con actividades desde las 18,30 hs. Transporte gratuito con previa inscripción En el evento estuvieron presentes el intendente local Mario Vialey, la directora de Cultura Agustina Prates, el secretario de Gobierno Oscar Geijo, el analista del museo histórico Juan Szychowski Gastón Oscar Fenocchio y, representando al grupo Apóstoles en Órbita Marcelo De Lisio. Las actividades se realizarán en el museo Juan Szychowski y desde la casa del Mate, a las 18hs, partirá un colectivo gratuito con todos los que quieran concurrir.

La primera en tomar la palabra fue la directora de Cultura que, luego de brindar datos, invitó a este importante evento donde trabajan en conjunto una O.N.G. como Apóstoles En Órbita, el molino yerbatero Amanda con su museo y la dirección de Cultura del municipio.. "espero que participen todos de esta importante iniciativa que estamos llevando adelante" afirmó Prates. Luego habló el encargado del museo de La Cachuera diciendo " "invito a toda la comunidad, provincia y región; el sábado es el día internacional de la observación lunar; ese día la luna presenta cualidades que no todos los días se ven" remarcó Fenocchio.

También habló en representación de Apóstoles en Órbita que declaró: "esta es una propuesta que venimos organizando hace casi dos meses; la idea es abrir las puertas del museo de noche; nos pareció interesante esta propuesta astronómica porque se está usando mucho el astro-turismo" contó y agregó "el cielo está de oferta, caen meteoritos, la luna se verá como nunca por eso recomiendo no perderselo" concluyó De Lisio.

El último en dirigirse a los presentes fue el ejecutivo local que manifestó "me gusta mucho porque promocionan de una forma distinta e innovadora el turismo; si el tiempo acompaña van a poder ver los astros del cielo, mejor imposible, en este escenario, a la orilla del Chimiray, un lugar muy propicio para observar el cielo" aseguró el jefe comunal que sumó diciendo "es una actividad interesante para disfrutar; un evento único y gratuito que se realiza solo en este lugar" destacó Vialey. Esta jornada tendrá a las 18:30 una charla sobre turismo astronómico basado en el legado Jesuítico de Buenaventura Suarez que dictará Matías Barrios y a las 19:30 hs. interpretación otra de interpretación de los astros para las culturas sudamericanas dictada por el coordinador del museo de Prehistoria de Eldorado David Pau. Los interesados en participar deben inscribirse con nombre y apellido, D.N.I. y fecha de nacimiento en el facebook del museo o por mail museo @amanda. com.ar

Cabe destacar que estas actividades, de carácter internacional, están patrocinadas por la N.A.S.A. y asociaciones de astronomía de todo el mundo.