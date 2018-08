AUTOMOVILISMO.-Emociones, público y grandes carreras en Apóstoles

Tweet El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista fiscalizado por la FeMAD vivió una gran quinta fecha en el Autódromo Ciudad de Apóstoles con excelente carreras y el público que se acercó en destacada presencia para no perderse esta definición. Los ganadores, doblete de Adrían López en el TP Clase 1, en el TP Clase 2, se impusieron Luciano Viana y Juan Pablo Urrutia en este GP “Municipalidad de Apóstoles”. Santiago Viana y Carlos Mantilla en el TC4000 Misionero, pero la clasificación de los resultados finales quedaron “en suspenso” por las autoridades luego de la revisación técnica de la categoría. Se conocerá durante la semana el informe de los comisarios. La próxima fecha, sexta de la temporada y primera de la etapa final del campeonato) se disputará en el Autódromo “Enrique Seeber” en la ciudad de Eldorado, el 8 y 9 de septiembre. En el norte, donde se comenzará a desarrollarse la definición de los campeonatos. Recordemos que serán tres fechas a todo o nada, llegarán a Posadas en el mes de octubre y el coronación en Oberá, en el mes de noviembre. Con grandes emociones fueron las carreras El TP Clase 2, tuvo a Luciano Viana como el primer ganador del día. El campeón había partido del último cajón de largada pero aprovecho la lucha que tuvieron los líderes con un ritmo demoledor superó a varios pilotos. Cabe destacar, que el paraguayo Javier Detiene (que debutó en Apóstoles) a bordo del VW Gol sorprendió al aguantar en la punta a pilotos experimentados. El piloto del Bohn Competición fue superado en la mitad de la competencia por Viana que no soltó el primer puesto hasta el banderazo final. El podio fue de Luciano Viana, Juan Pablo Urrutia y el “paragua” Javier Detiene que tuvo un gran estreno. La Clase 1, Adrián López tuvo un gran triunfo en la primera competencia de la categoría. El oriundo de Virasoro consiguió esos puntos que necesitaba para seguir con chances. Fue una gran carrera donde avanzaron, el líder del campeonato, Facundo Bustos (Fiat Duna) y Jorge Kleibert (Fiat Uno). En el TC4000 Misionero, Santiago Viana con el Ford dejó todo para llevarse la victoria contundente de principio a fin. El de Iguazú aprovechó la lucha que se dio entre los pilotos de mitad del pelotón para extender su ventaja. Jorge Baez y el gran trabajo de la Dodge de Diego Torcasso hicieron un espectáculo impresionante para completar el podio. Las segundas carreras La segunda carrera del TP Clase 2, fue ganada por Juan Pablo Urrutia. El líder del campeonato pudo conseguir la victoria en Apóstoles para conseguir puntos importantes de cara a los play off. El campeón Luciano Vana debió abandonar, así todo quedó para el obereñeo. El podio fue para Urrutia, Martín Blasig y un nuevo podio del paraguayo Javier Detiene, La Clase 1 dominaba Gustavo Zarza, pero recibió un recargo luego de la largada lo que beneficio a quien venía segundo, Adrián López que se terminó quedando con el primer lugar y logrando un doblete en la categoría. Finalmente, López, segundo fue Zarza y tercero el local, Facundo Bustos (Fiat Duna). Así Adrián López consiguió lo que era difícil en la previa, ingresar a los play off y lo pudo concretar gracias al domingo perfecto que tuvo. . En el TC4000 Misionero, el campeón Carlos Mantilla festejo en lo más alto. No la tuvo fácil,porque los que luchaban por entrar en el play off, Alfredo Wiebel fue por todo. Luego de un despiste, el auto de seguridad y hubo lucha entre Codermatz, Kupski y Grygorszyn. El local, Cristian Grygorzyn no pudo reivindicar en puntos todo lo bueno que había hecho el sábado y se retrasó. El resultado final, Mantilla ganador, Alfredo Wiebel, Javier Kupski, Lucas Torres, Sergio Zamparo. Pero los resultados quedaron “en suspenso” por las autoridades técnicas y se conocerá la resolución los próximos días. Asì, también la definición de los ocho mejores clasificados a la etapa final del campeonato quedará a definirse. 2° CARRERA CLASE 1 a 12 Vtas Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 04 August 2018 by FeMad Misiones LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor 2.4000 km5 (01:23.179)103.872 km/hZarza Gustavo All ResultsResults By ClassLap ChartCompare Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed 1 30 Adrian Lopez 16:52.986 0.000 12 1:23.915 7 102.961 km/h 2 33 Zarza Gustavo 16:57.851 4.865 12 1:23.179 5 103.872 km/h 3 41 Facundo Bustos 17:00.018 7.032 12 1:24.251 11 102.551 km/h 4 4 Santiago Mantilla 17:02.710 9.724 12 1:24.137 10 102.69 km/h 5 2 Deivid Skowron 17:05.194 12.208 12 1:24.327 9 102.458 km/h 6 12 Nicolas Vivero 0.777 12 laps - 0.000 - - 7 14 Jorge Kleibert 1.640 12 laps - 0.000 - - TP Clase 2 - 1° CARRERA CLASE 2 a 12 Vueltas Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 04 August 2018 by FeMad Misiones LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor 2.4000 km10 (01:17.395)111.635 km/hJuan Pablo Urrutia All ResultsResults By ClassLap ChartCompare Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed 1 1 Luciano Viana 15:55.466 0.000 12 1:17.781 10 111.081 km/h 2 65 Juan Pablo Urrutia 15:56.785 1.319 12 1:17.395 10 111.635 km/h 3 71 Javier Dettiene 16:05.858 10.392 12 1:18.984 8 109.389 km/h 4 66 Martin Blasig 14:37.630 1 lap 11 1:17.668 9 111.243 km/h 5 72 Aldo Castelli 14:39.011 1 lap 11 1:17.743 10 111.135 km/h TP Clase 2 - 2° CARRERA CLASE 2 a 12 Vueltas Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 04 August 2018 by FeMad Misiones LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor 2.4000 km2 (01:20.665)107.11 km/hLuciano Viana All ResultsResults By ClassLap ChartCompare Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed 1 65 Juan Pablo Urrutia 16:31.440 0.000 12 1:20.769 2 106.972 km/h 2 66 Martin Blasig 16:35.971 4.531 12 1:21.325 10 106.24 km/h 3 71 Javier Dettiene 16:42.905 11.465 12 1:22.071 8 105.275 km/h 4 72 Aldo Castelli 16:54.409 22.969 12 1:22.993 10 104.105 km/h 5 1 Luciano Viana 5:29.925 8 laps 4 1:20.665 2 107.11 km/h 2° CARRERA TC 4000 Misioneroa 15 Vtas Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 04 August 2018 by FeMad Misiones LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor 2.4000 km4 (01:20.741)107.009 km/hCarlos Mantilla All ResultsResults By ClassLap ChartCompare Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed 1 1 Carlos Mantilla 24:33.841 0.000 15 1:20.741 4 107.009 km/h 2 6 Alfredo Wiebel 24:34.522 0.681 15 1:21.204 4 106.399 km/h 3 99 Javier Kupski 24:38.202 4.361 15 1:21.176 7 106.435 km/h 4 4 Carlos Codermatz 24:38.815 4.974 15 1:21.668 7 105.794 km/h 5 57 Lucas Torres 24:39.082 5.241 15 1:22.660 15 104.525 km/h 6 31 Sergio Zamparo 24:40.279 6.438 15 1:23.737 14 103.18 km/h 7 40 Hugo Niveyro 24:43.827 9.986 15 1:24.937 15 101.722 km/h 8 5 Marcelo Kuchaski 24:41.811 1 lap 14 1:21.140 6 106.483 km/h 9 11 Jorge Baez 23:30.082 2 laps 13 1:29.402 8 96.642 km/h 10 12 Diego Torcasso 14:32.837 6 laps 9 1:21.051 7 106.6 km/h 11 37 Santiago Viana 11:46.024 8 laps 7 1:21.627 7 105.847 km/h 12 8 Cristian Grygorszyn 10:28.193 9 laps 6 1:20.884 6 106.82 km/h 13 77 Hugo Cabral 3.340 15 laps - 0.000 - - 14 10 Carlos Cabral 3.805 15 laps - 0.000 - - 15 14 Pedro Jelen 4.967 15 laps - 0.000 - - 1° CARRERA TC 4000 Misionero a 15 Vueltas Car @ Circuito Ciudad de Apostoles (Argentina) • 04 August 2018 by FeMad Misiones LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor 2.4000 km2 (01:20.201)107.729 km/hSantiago Viana All ResultsResults By ClassLap ChartCompare Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed 1 37 Santiago Viana 24:59.974 0.000 15 1:20.201 2 107.729 km/h 2 11 Jorge Baez 25:03.460 3.486 15 1:20.812 5 106.915 km/h 3 12 Diego Torcasso 25:03.725 3.751 15 1:20.639 5 107.144 km/h 4 4 Carlos Codermatz 25:05.850 5.876 15 1:21.075 5 106.568 km/h 5 1 Carlos Mantilla 25:06.188 6.214 15 1:21.072 6 106.572 km/h 6 5 Marcelo Kuchaski 25:06.728 6.754 15 1:20.786 14 106.949 km/h 7 6 Alfredo Wiebel 25:11.881 11.907 15 1:20.544 6 107.271 km/h 8 31 Sergio Zamparo 25:22.652 22.678 15 1:22.802 6 104.345 km/h 9 40 Hugo Niveyro 25:34.714 34.740 15 1:24.702 14 102.005 km/h 10 57 Lucas Torres 25:47.597 47.623 15 1:20.998 14 106.669 km/h 11 10 Carlos Cabral 25:54.878 54.904 15 1:20.835 14 106.884 km/h 12 14 Pedro Jelen 9:52.372 9 laps 6 1:22.387 2 104.871 km/h 13 8 Cristian Grygorszyn 8:20.412 10 laps 5 1:20.714 5 107.045 km/h 14 77 Hugo Cabral 1:24.118 14 laps 1 1:23.469 1 103.511 km/h 15 99 Javier Kupski 1:29.293 14 laps 1 1:23.647 1 103.291 km/h