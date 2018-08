Mantilla, Viana y López se quedaron con lo mejor del sábado en la capital de la yerba mate

Tweet Carlos Mantilla marcó la poleposition en el TC4000 Misionero, Luciano Viana en el TP Clase 2 y Adrián López que se terminó quedando con el “1” luego de la exclusión en técnica de Jorge Kleibert (por bobina) y Adrián Urquía (por compresión).

En el TC4000 Misionero, Carlos Mantilla (Chevrolet 400) fue el más rápido en una ajustada clasificación con Cristian Grygorszyn. Tercero Marcelo Kuchastki 1m21.073. Luego Alfredo Wiebel y la Dodge de Diego Torcasso.

En la lucha por entrar a los play off, etapa final del campeonato que se define este fin de semana, Cristian Grygorszyn fue el que más sumó. Mientras que Kuchaski pudo descontar, También sumó Alfredo Wiebel que no se rinde por clasificación de la etapa final.

En el TP Clase 1, Adrián López finalmente se apoderó de la pole.. Es que tanto Jorge Kleibert y Adrián Urquía no pasaron la revisación técnica. De esa forma, el oriundo de Virasoro obtuvo la pole.

Por su parte en la Clase 2, Luciano Viana se quedó con lo mejor del día apenas en los últimos metros de esta súper clasificación arrebatándole a Juan Pablo Urrutia en un mano a mano.

El domingo las primeras carreras –con grilla invertida de la clasifica- desde las 9,15 y las segundas carreras de acuerdo a la clasifica desde las 11.50. Las entradas tienen un costo de $150 según informaron desde el club organizador, el Auto Club Apóstoles

Todas los resultados del días sábado en Apóstoles: https://speedhive.mylaps.com/Events/1569668

TC4000 Misionero

Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Carlos Mantilla 0.000 1 1:20.144 1 107.806 km/h

2 8 Cristian Grygorszyn 0.656 1 1:20.800 1 106.931 km/h

3 5 Marcelo Kuchaski 0.929 1 1:21.073 1 106.571 km/h

4 6 Alfredo Wiebel 1.290 1 1:21.434 1 106.098 km/h

5 12 Diego Torcasso 2.054 1 1:22.198 1 105.112 km/h

6 4 Carlos Codermatz 2.209 1 1:22.353 1 104.914 km/h

7 11 Jorge Baez 2.311 1 1:22.455 1 104.784 km/h

8 77 Hugo Cabral 2.772 1 1:22.916 1 104.202 km/h

9 37 Santiago Viana 4.764 1 1:24.908 1 101.757 km/h

10 10 Carlos Cabral 30.880 1 1:51.024 1 77.821 km/h CLASIFICACION Clase 2 10 min Competitor Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed

1 1 Luciano Viana 0.000 3 1:21.021 3 106.639 km/h

2 65 Juan Pablo Urrutia 0.367 3 1:21.388 2 106.158 km/h

3 66 Martin Blasig 0.677 3 1:21.698 3 105.755 km/h

4 72 Aldo Castelli 1.348 3 1:22.369 1 104.894 km/h

5 71 Javier Dettiene 1.734 3 1:22.755 1 104.405 km/h TP Clase 1 1 30 Adrian Lopez 3.726 1 1:28.531 1 97.593 km/h

2 33 Zarza Gustavo 8.033 1 1:32.838 1 93.065 km/h Excluido por técnica

14 Jorge Kleibert (Bobina)

DQ Adrián Urquía (Compresión)

