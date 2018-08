Cloacas para Apóstoles: el Intendente Vialey se reunió con el Delegado del Plan Belgrano en Misiones para gestionar el financiamiento de la obra de casi 500 millones de pesos

Tweet La construcción de las cloacas en Apóstoles sigue siendo un tema prioritario para el Intendente Mario Vialey, quien este martes se reunió en la Sala de Situación con el Delegado del Plan Belgrano en Misiones, Hernán Damiani. El jefe comunal dijo que “hablamos de las cloacas, que tiene un financiamiento BID, pero hay una bajada de línea para que la provincia se tiene que endeudar para tomar el crédito y hacer las obras.” Vialey explicó que el presupuesto para la construcción de la primera etapa de las cloacas en Apóstoles alcanza a 15 millones de dólares o casi 500 millones de pesos. En este punto, aportó un dato interesante: la primera etapa abarcaría a un 35 a 40% de población beneficiaria, es decir unos 22 mil usuarios con cloacas. Las realidades se contraponen ya que el Gobernador Passalacqua, ante un panorama económico nacional complicado, asumió la decisión de no tomar deudas, por un lado. Y por otro, el Presidente Mauricio Macri anunció un plan nacional para llegar al 80% de las cloacas en todo el país. Vialey dijo “pasamos todas las instancias para que estemos prontos para la licitación de la obra. El tema es quien toma ese financiamiento. El tema es quién toma el crédito, el municipio, la provincia o la nación?. Los diputados nacionales Jorge Franco y Gustavo Welbach realizan gestiones en Buenos Aires.” Luego agregó, “hace poco la nación nos pidió todos los números con respeto a los ingresos y egresos, inversiones, endeudamiento. El municipio no tiene ninguna deuda, tenemos superávit.” Vialey ratificó que “mi compromiso es que salgan las cloacas para Apóstoles.” Cabe destacar que el crédito del BID es en dólares, aunque el proyecto de octubre del 2017 es en pesos. Al momento de la licitación se deberá realizar un reajuste de los montos, por el desfasaje que produce el proceso inflacionario. Explicó que son créditos con 3 a 5 años de gracia y 20 años para la devolución. En caso que el municipio resuelva asumir el endeudamiento, deberá ser aprobado por el Concejo Deliberante local. La opinión del Delegado en Misiones del Plan Belgrano El Delegado del Plan Belgrano en Misiones, Hernán Damiani, sobre el grado de viabilidad de que nación asuma el financiamiento de las cloacas en Apóstoles, dijo “hasta acá, las obras de nación son financiadas en forma total o no menos del 70%. Los Nenis que se construyen en Apóstoles o las obras del Barrio Chezny son financiados por la nación. Lo que plantea la nación, lo necesario para transferir los recursos de infraestructura a las provincias vía coparticipación, para que sean éstas en forma autónoma quienes dispongan.” Destacó el proyecto del Intendente Mario Vialey, voy a acompañar para ver cómo la nación puede acompañar con la obra.” Acompañaron a Damiani, el diputado provincial Walter “Chiquitín” Molina (Interbloque Cambiemos), el presidente de la Cámara de Comercio Fernando Osftachuk, y varios dirigentes del radicalismo local. En la conferencia con los medios locales, Damiani mencionó al Fondo de Infraestructura de las Provincias Argentinas, con un crédito de no menos de 100 millones de dólares que pondría el CAF para amortizar algunas cuotas que no se puedan pagar en algún momento. Es una idea de ir transfiriendo los recursos y la capacidad de autodeterminar la obra pública en cada lugar. FUENTE NOTICIAS LA REGION < Prev Próximo >