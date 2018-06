Comenzó el operativo El Estado En Tu Barrio en Apóstoles

Tweet El Estado en tu Barrio es organizado desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en forma conjunta con la Municipalidad de Apóstoles, mediante el cual varios organismos nacionales estarán presentes en nuestra ciudad para brindar soluciones a la población La presencia de este operativo se desarrolla desde el marte 5 al viernes 8 de junio en el horario de 07,00 hs a 12,00 hs. en el predio de la Expo Yerba, con los siguientes organismos. Registro Nacional de las Personas, ANSES (tramites on line), Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo y Empleo, PAMY, con la colaboración de la Secretaria de Desarrollo social de la Municipalidad de Apóstoles a cargo de la Lic. Itatí Maidana Paula Paula Do Eyo, encargada del operativo en la ciudad de Apóstoles manifestó: “Estaremos aquí en apóstoles durante toda la semana, hasta el día viernes de 7 a 12 horas, este es un esfuerzo en forma compartida desde Nación con Desarrollo Social que lo impulsa, el Gobierno Provincial y el Municipio, acercado diferentes organismos a los vecinos, para que ellos puedan realizar en un mismo día un circuito de trámites. El objetivo principal es descentralizar las oficinas que se encuentran en la ciudad capital y puedan realizar todo tipo de trámites aquí en su ciudad. Debemos destacar la presencia de la dependencia policial para que el público pueda legalizar cualquier tipo de trámite. Solicitamos a los concurrentes concurrir con DNI, o si en todo caso no lo poseen, lo pueden hacer acá de forma gratuita y recibirlo en 15 días en su domicilio.” “El Estado en tu Barrio” El Estado en tu Barrio es un programa de trabajo articulado entre los diferentes ministerios de la Nación, que se desarrolla desde 2016 y realiza un abordaje integral en cada lugar, permitiendo gestionar de manera ágil y gratuita trámites como la gestión y renovación del DNI, la Asignación Universal por Hijo; en materia de salud: vacunación, consultas clínicas y pediátricas; tramitación de la Tarifa Social Federal; y temas relacionados con empleo, jubilaciones y servicios sociales Próximo >