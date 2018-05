Delegado provincial de ANSES visitó Apóstoles

Tweet El Contador Marcelo Julien delegado de ANSES en Misiones vistió nuestra localidad, siendo recibido por el Sr. Intendente Municipal Lic. Mario Vialey junto al Secretario de Gobierno Lic. Oscar Geijo En contacto con los medios de prensa el funcionario de ANSES manifestó: “Esta es una recorrida que estamos realizando por distintas localidades del interior de la provincia y hoy aquí en Apóstoles viendo el trabajo que estamos realizando con nuestro personal, sabeos que es muy necesaria la presencia de ANSES en esta ciudad, contamos como siempre con la colaboración del Intendente Mario Vialey brindándonos todos nuestros requerimientos, sabemos también que con esto no alcanza, y es por eso que venimos a promocionar la presencia del Programa el Estado en tu Barrio, en el cual estarán presentes todas las delegaciones nacionales por el término de una semana, brindando soluciones a la mayor cantidad de vecinos, estaremos en Apóstoles del 5 al 8 de mayo.” Por el momento no habrá oficina de ANSES en Apóstoles Consultado al respecto a la posibilidad que nuestra localidad pueda contar con una oficina permanente de ANSES señaló: “Según los manifestó el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Bassavilbasi, al visitar la provincia la semana pasada que este año no va a ver nuevas oficinas de ANSES en Misiones, se está reestructurando la administración para que todo lo que sea jubilación se realice en Posadas, y lo demás se realizaran en las distintas oficinas que recibirán las inquietudes de los beneficiarios que no sean jubilaciones.-“ Próximo >