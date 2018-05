Culminaron las capacitaciones en atención al cliente

Tweet Fueron tres módulos desarrollados en el Centro Cultural Raúl Delavy, a cargo del Capacitador Rodolfo Günter, organizado por la Oficina de Empleo local, contando con un importante número de participantes en cada uno de los módulos. Rodolfo Günter capacitador señaló: “ha sido muy interesante la respuesta de la gente en los distintos módulos: El arte de Atender Bien al Publico, Claves para el Éxito Laboral y Rutina Para el Éxito. Las herramientas que utilizo en estas capacitaciones son herramientas que hay que aplicarlas a todas las aéreas de tu vida, no podes ser una buena que atiende bien al cliente si sos mala persona en tu casa, no podes administrar bien tu tiempo en tu trabajo si no administras tu tiempo en todo. Las herramientas del desarrollo particular aplicadas a la atención al cliente es amplia y abarcativa”