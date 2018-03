Rosiak, Sanmartín, Holbach, Kaczurek, Kruse, Yendrika, Genesini y Lupe, los vencedores en la primera fecha del rally

Tweet El binomio de Leandro N. Alem Cristian Rosiak-Marcelo Horchuk (Mitsbubishi Evo X) se llevó la primera fecha del Rally Misionero, que se disputó por los caminos vecinales de la Capital Nacional de la Yerba Mate. Debido a la intensa lluvia que cayó el sábado por la noche la segunda etapa se vio acotada a solo un tramo (PC) que se recorrió en tres oportunidades. En ese contexto Rosiak, mantuvo el buen ritmo que tuvo el sábado y se impuso en la general y la N4 con un acumulado de 50m20s3/10 para las ocho pruebas especiales que se disputaron. “Volvimos e hicimos una muy buena etapa de menos a más porque en la primera pasada no sabíamos cómo iba a estar el camino. Después corregimos la hoja y fuimos bajando los tiempos para terminar de muy buena manera”, explicó Rosiak. Entre los autos de tracción simple la general y el grupo A, quedó en manos de la dupla integrada Ignacio Sanmartín-Juan Pablo Pernigotti (VW Gol) que hoy apostó a hacer claras diferencias sobre el segundo, Luis Kondratiuk-Matias Brettin (VW Gol) y tercero quedó El Mono Hugo Stanganelli-Cristian Stanganelli (Ford Ka). “Arrancamos el año muy bien, pero estamos complicado con el presupuesto para seguir. Es una victoria muy linda, en una carrera muy complicada que terminó de muy buena manera. Se lo dedico a los chicos del equipo que trabajaron muchísimo”, dijo Ignacio Sanmartín. En la N6, el binomio local Marcelo y Esteban Kacurek (VW Senda) cerró un fin de semana perfecto, ganando la categoría y dándole la gran alegría a los apostoleños. El podio lo completaron, otra dupla local, José Boni-Mariana Boni (Fiat Duna), que terminaron segundo y los sanpedrinos Ivo Pérez-Lito Schaffer (VW Gol). “Cerramos un fin de semana perfecto, no lo puedo creer, ganar acá en Apóstoles ante nuestra gente con mi hijo al lado es realmente emocionante. Es una de las mayores alegrías que me dio este hermoso deporte”, explicó un emocionado Kaczurek. En la N7, Javier Holbach-Eduardo Weiss (VW Gol) cerraron su faena de gran manera y ganaron la primera del año. Segundo terminó el binomio integrado por Joselo Gerula-Aitor Zugasti (VW Gol). Tercero terminó la dupla integrada por Yamil Pettersen-Marcelo Casco. En la N2 hubo un nuevo ganador ya que se impuso el binomio debutante integrado por Andrés Kruse y Sebastián Mezzorana (VW Gol). La dupla de Alem Cristoper Werner-Javier Suárez De Souza (VW Gol) tuvieron un fuera de camino que le costó la punta de la categoría y terminaron segundo. Entre las motos, se impuso el piloto de Azara Daniel Yendrika, quien ganó la E1 y la general. El piloto de Wanda Ricardo Maletti ganó en Quad. Guillermo De Olvera se llevó la E2 y el obereño Andrés Genesini venció en la E3. Por su parte, la juvenil Lupe logra su primera victoria al ganar en la E4. “Estoy realmente emocionada no pensé que iba a llegar este día corrí muy nerviosa porque pensé que no iba a terminar nunca la carrera, el último pc fue interminable y tenía mucho miedo de caerme por los nervios, pero por suerte cerramos un gran día”, explicó la única dama que corre entre las motos. La próxima fecha del Campeonato Misionero de Rally será el 20, 21 y 22 de abril y tendrá como epicentro la localidad de Alba Posse. Clase N4

Orden Nro Binomio Vehiculo Tiempo

1. 401) Cristian Rosiak - Marcelo Horchuk Mitsubishi EvoX 0:50:20,3

Clase Junior

1. 460) Raúl Fagundez - Rafa Ortega Peugeot 208 Jr 4:29:59,0 Grupo A

1. 301) Ignacio Sanmartín - Juan Pablo Pernigotti VW GOL 0:55:54,2

2. 333) Luis Kondratiuk - Mathias Brettin VW GOL 0:56:35,2

3. 311) Hugo "Mono" Stanganelli - Marcelo Stanganelli Ford Ka 0:57:19,0

4. 307) Cristian Stanganelli - Joaquin Rodriguez VW GOL 1:24:55,4

5. 315) Gilmar Ritter - Marcos Espindola RENAULT 18 3:29:35,2

6. 338) Juan "Pimpi" Gomez - Lalo Ripoll MEGANE 4:22:14,8

Abandonaron: 322) Maxi Isambizaga - Jorge Kondratiuk, 302) Adrián Pettersen - Cintia Pettersen, 399) Fabio Montiel - Juan Diego Czajkowski Clase N3

1. 524) Diego Jacovoski - Kevin Jacovoski VW GOL 4:24:24,7 Clase N7

1. 707) Javier Holtzbach - Eduardo Weiss VW GOL 0:56:41,9

2. 701) Joselo Gerula - Aitor Zughasti VW GOL 0:58:34,9

3. 702) Yamil Pettersen - Marcelo Casco RENAULT 18 4:23:52,8

Abandonó: 735) Ricardo Pernigoti - Nicolas Petroni Clase N2

1. 252) Andrés Kruse - Sebastian Mesorana VW GOL 1:01:06,0

2. 218) Cristopher Werner - Javier Suarez de Souza VW GOL 1:01:42,9

Abandonó: 233) Sergio Zarza - Hugo Espinola Clase N6

1. 602) Marcelo Kaczurek - Esteban Kaczurek VW SENDA 0:59:43,5

2. 615) José Boni - Mariana Boni FIAT DUNA 1:01:42,6

3. 684) Ivo Perez - Lito Shaffer VW GOL 1:03:32,2

4. 604) Mario Steurer - Kalinka Steurer VW SENDA 1:05:36,6

5. 621) Jose Igoa - Alex Rubbo VW GACEL 1:06:40,2

6. 622) Seudonimo TORO - Gustavo Wolhein VW GOL 1:08:19,3

7. 606) Dario Gomez - Hugo Gomez VW GOL 1:08:40,9

8. 644) Mauricio Saenz - Ivonne Schimdt FIAT 147 1:13:39,4

9. 612) Mario Melo - Melo VW GOL 1:51:20,7

10. 635) Luis Marcchiotti - Sebastian Croile FIAT DUNA 4:33:33,6

11. 605) Martin Godoy - Pelusa Godoy VW SENDA 6:10:11,6

12. 669) Horacio Boyko - Andres Boyko VW SENDA 4:28:36,6 Quad

1. 06 Ricardo Maletti Yamaha 700cc 1:01:49,3 Enduro1

1. 1) Daniel Yendrika Honda 400cc 0:59:34,7

2. 23) Adrián Sansaloni Yamaha 400cc 3:38:28,5 Enduro 2

1. 90) Guillermo De Olivera Kawasaki 250cc 1:04:31,0

2. 13) Rodrigo Escalada Keller 250 3:35:13,8 Enduro 3

1. 20) Andrés Genesini Honda 250cc 1:01:54,2

2. 77) Víctor Chamorro Honda 250cc 1:01:54,6

3. 03) Daniel De Olivera Tornado 250cc 1:06:25,4

4. 34) Fernando Dutra Honda 250cc 4:31:01,3

5. 14) TORNADO Honda 200cc 1:06:40,8 Enduro 4

1. 15) LUPE Honda 150cc 1:12:06,9

2. 31) Ulises Areco Honda 150cc 1:13:18,2

3. 16) Jonathan Claro E4 Motomel 150cc 1:14:27,3

4. 25) Andrés Goulart E4 Kanet 150cc 3:50:26,2 Foto: Lumpy Próximo >