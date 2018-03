Exitosa velada boxística se vivió en la Expo Yerba

Tweet El evento fue organizado por la Escuela Municipal de Box, “La Pantera”, con el auspicio de la Municipalidad de Apóstoles y la coordinación de la Dirección de Deportes, contó con una cartelera de 9 combates Púgiles de toda la región y de la vecina República del Paraguaya se dieron cita el sábado pasado en las instalaciones de la Expo Yerba, para llevar adelante una nutrida cartelera boxística de primer nivel, contando con un buen marco de público que presencio los combates previstos en la cartelera En el combate de categoría femenina, la local Alejandra Álvarez, no pudo superar a su oponente de la Republica de Paraguay, Diana Domaniczky, siendo el fallo de los jueces EMPATE En tanto en la pelea de fondo internacional, el paraguayo Rodrigo Sosa ganó por nocaout en el tercer asalto al posadeño Julio Cesar De Jesús RESULTADO DE LOS COMBATES 1.-Primer combate: Ángel Balbuena vs Nahuel de Mello, ganador Balbuena por fallo unánime (ambos Apóstoles) 2. combate: Joaquín Rodríguez (Virasoro) vs Eduardo De Bairos (25 de mayo) ganador Rodríguez por KO.T (nocaout en el segundo raund) 3. combate: Claudio Damotta (San Vicente) vs José Luis Zarate (San José) Empate 4. combate: Cristian Franco (Virasoro) vs Daniel Márquez ganador Márquez por puntos fallo unánime 5. combate: Oscar Borda (Posadas) vs Mario Rodríguez (Apóstoles) ganador Borda por punto fallo unánime 6. combate Restti Breard (Virasoro) vs Manuel Martínez (azara) ganador Martínez por puntos fallo unánime 7. combate: Rodrigo Chamorro (Asunción Paraguay) vs Esteban Espíndola (25 de Mayo) ganador Chamorro por puntos fallo unánime 8. PELEA FEMENINA: Diana Domaniczky (Asunción Paraguay) vs Alejandra Álvarez (Apóstoles) Empate 9. PELEA PROFESIONAL: Jorge Rodrigo Sosa (Asunción Paraguay) vs Julio Cesar De Jesús (Posadas) ganador por KO. En el tercer asalto Jorge Rodrigo Sosa . Arbitro: Marcelo Lunkes 25 de Mayo Mnes. Jueces: Modesto Rodríguez, Virasoro Raúl Escalante Apóstoles Alejandro Cabral, Apóstoles. < Prev Próximo >