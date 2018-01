Fue habilitado el sistema de préstamos de bicicletas en Casa del Mate

Tweet Se realizó la puesta en funcionamiento del sistema de préstamo de Bicicletas, dentro del programa de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y con el fin de fortalecer la estrategia de prevención del sedentarismo en Apóstoles y promover la actividad física. Esto se da como complemento de las demás actividades que se vienen realizando como las acciones para disminuir los factores de riesgo en la población. Las bicicletas fueron otorgadas al Municipio de Apóstoles desde el Ministerio De Salud de la Nación en el Marco de la Prevención de Enfermedades no Transmisibles y fomentar la actividad física. La comunidad puede acceder las bicicletas presentando su DNI en la Casa del Mate con la misma podrán recorrer la ciudad por dos horas con retorno al lugar de origen. La presentación fue encabezada por el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey junto a la Secretaria de Desarrollo Social Lic. Itatí Maidana acompañada por la Lic. Gisela Escalante El Sr. Intendente Lic. Mario Vialey manifestó: “Estas bicicletas llegan desde del Ministerio de Salud de la Nación a través del Plan Sumar, luego de haber presentado un Proyecto ideado desde la Secretaria de Desarrollo Social con el objetivo de trabajar en la prevención de enfermedades no transmisibles y fomentar la actividad física, esperemos que la gente les dé el uso adecuado fomentado la actividad física en cada uno de los ciudadanos, recorriendo los distintos lugares de nuestra localidad.” En tanto la Secretaria de Desarrollo Social Lic. Itatí Maidana señaló: “Hoy estamos dando comienzo a un objetivo que nos habíamos planteado desde el año pasado para los cual se realizó un proyecto, siendo aceptado y hoy podemos contar con estas bicicletas para poner en marcha esta actividad, invitamos a las empresas e instituciones que se sumen a esta idea de realizar actividades físicas para prevenir enfermedades en la población.” Próximo >