El Municipio reincorporó ambulancia de mediana complejidad

Ambulancia de mediana complejidad vuelve a prestar servicios en el Hospital de Apóstoles tras importantes reparaciones que costaron al municipio cerca de $ 300.000. "no vamos a mezquinar la inversión en salud" remarcó el Intendente Lic. Mario Vialey La citada ambulancia estuvo funcionando en la localidad de Pozo Azul (dos años atrás), tras un pedido del Ministerio de Salud de la Provincia tras no contar esta localidad con ambulancia para el traslado y la ciudad de Apóstoles contar con dos ambulancias y a punto de recibir una tercera, cediendo el municipio a la requisitoria del Ministerio de Salud La presentación se realizó en conferencia de prensa realizada en el sector de ambulancias del Hospital de Área Apóstoles, estando presentes el Sr. Intendente Lic. Mario Vialey junto al Secretario de Gobierno Lic. Oscar Geijo acompañados además por el Director del Hospital de Área Apóstoles Bioquímico Ricardo Martínez, el encargado del Servicio de Ambulancias Sr. Claudio Szkromeda y personal a su cargo. Claudio Szkromeda encargado del servicio de ambulancias del Hospital de Área Apóstoles manifestó: "estamos muy contentos con el regreso de esta ambulancia, que se había prestado hace dos años, cuando devolvieron la misma estaba en muy malas condiciones, siendo imposible su uso y gracias a la predisposición del Sr. Intendente Mario Vialey quien decidió traer nuevamente la ambulancia desde Posadas, estaba en muy malas condiciones y hubo que hacer muchos arreglos, tren delantero, tren trasero, bujes, embrague, homocinética, todo el service del motor, filtros, pintura, recambio de vidrios entre otros trabajos realizados y gracias a todo esto hoy podemos contar con otra ambulancia para el servicio en la ciudad de Apóstoles." Luego agregó: "tengo que agradecer al personal que tenemos para realizar nuestra tarea con las ambulancias, contamos con tres choferes por día con una enfermera por turno, contamos gracias a la colaboración del Director del Hospital Ricardo Martínez con dos dormitorios para el personal, más una oficina y todo lo necesario para brindar un buen servicio con tres ambulancias de mediana complejidad" En tanto el Sr. Intendente Lic, Mario Vialey declaró: "Debemos resaltar al equipo de trabajo que encabeza Claudio Szkromeda, quienes están las 24 horas a disposición de la población, la inversión ha sido muy importante, pero lo tomamos como eso "Una inversión", no es un gasto, hoy Apóstoles tiene uno de los mejores sistemas de traslados de la provincia, siendo reconocido por el propio Ministerio de Salud de la Provincia y lo vamos a seguir manteniendo. El gasto en salud que ha tenido el municipio a lo largo del 2017 ha sido de $ 4.500.000.- (Cuatro millones y medio"), no vamos a mezquinar la inversión en salud."