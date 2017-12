Alberto “Tito” Vialey ha sido becado para participar de un curso en Japón

Tweet Dicha Beca fue anunciada por J.C. Yamamoto Vicerrepresentante de JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón), el actual Secretario de Obras Publicas participará de este curso que se efectuará del 14 al 27 de enero en Japón, el mismo es totalmente financiado por el gobierno japonés. JICA es el principal organismo ejecutor de los Programas de Asistencia Oficial para el Desarrollo del Gobierno de Japón que asiste y apoya a los países en vías de desarrollo. De acuerdo con su visión de “Desarrollo Inclusivo y Dinámico”, JICA apoya la resolución de los problemas de los países en vías de desarrollo utilizando las herramientas más adecuadas de los diferentes métodos de asistencia y un enfoque combinado concebido en función de la región, el país y la problemática a los que se destinan Cabe destacar que para la obtención de esta Beca el postulante debió completar una ficha de requisitos donde se presenta los temas en el cual se desea capacitar, eligiendo Municipios Sostenible y Sustentable teniendo en cuenta el Parque Industrial que se está construyendo en nuestra ciudad, la integración del sector privado con el sector público . Entre los requisitos a cumplir para obtener dicha beca la entidad organizadora señala la de pertenecer o estar en relación de un cargo en la administración pública, siendo el Arquitecto Alberto Vialey el único en representar a la República Argentina, Apóstoles también contó en el año 2015 con la presencia de otro profesional de este municipio, el Médico Veterinario Gustavo Carvallo, Director de Ambiente, ambos becados por JICA ¿Qué es JICA? La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) como parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) es el puente que une a Japón con los países en vías de desarrollo, compartiendo sus conocimientos y experiencias, con el objetivo que los países receptores de sus esfuerzos de cooperación fortalezcan su capacidad para resolver sus problemas, construyendo así un mundo más pacífico y próspero para todos. En octubre de 2008, JICA fortaleció sus modalidades de Cooperación Internacional, integrando las operaciones de soporte financiero del Banco de Japón para la Cooperación Internacional (JBIC), la cooperación financiera no reembolsable proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón (MOFA) y la cooperación técnica ofrecida por JICA. JICA orienta su quehacer con la premisa que la asistencia no es simplemente proporcionar bienes y equipos, sino desarrollar las capacidades de las personas para que éstas encuentren soluciones a los particulares retos de desarrollo que enfrentan; convirtiéndose en actores claves que generen cambios positivos en la sociedad. VISIÓN: "DESARROLLO INCLUYENTE Y DINÁMICO". Fomentando en las personas el reconocimiento de los problemas, la participación en su solución y el goce del fruto de los esfuerzos realizados y proporcionando apoyos creativos y efectivos, tanto de forma inmediata como desde una perspectiva de largo plazo. MISIONES: 1. Respuesta a los temas inherentes a la globalización

Reconociendo que los problemas y oportunidades generados por la globalización afectan a toda la comunidad internacional, especialmente a los países en vías de desarrollo, e integrando sus esfuerzos aprovechando las experiencias y tecnologías de Japón. 2. Crecimiento equitativo y reducción de la pobreza

Fortaleciendo el desarrollo de recursos humanos, la construcción de capacidades, el mejoramiento de las políticas e instituciones y el impulso de las infraestructuras económicas y sociales para lograr un crecimiento equitativo y la reducción sustentable de la pobreza. 3. Mejoramiento de la gobernabilidad

Dirigiendo la cooperación al mejoramiento de los sistemas fundamentales del Estado para que este suministre servicios públicos eficientes basados en las necesidades de la población, a través del fortalecimiento de instituciones, formación de recursos humanos y otros para la administración pública. 4. Consecución de la seguridad humana

Apoyando los esfuerzos para reforzar la capacidad social e institucional e incrementar la habilidad de las personas para enfrentarse a los problemas de su entorno, con la finalidad de construir sociedades en las que todas las personas puedan vivir con dignidad. Compromiso de Servicio Con pasión y orgullo, como profesionales en la cooperación para el desarrollo, desempeñaremos nuestro trabajo responsable y enérgicamente, con amor y sentido del deber, promoveremos y apoyaremos la participación del pueblo japonés en nuestro trabajo, colaboraremos como socios de aquellos que requieren asistencia y lucharemos por llenar al mundo de esperanza y felicidad, promoviendo la paz y el desarrollo sustentable. Eslogan Un mañana mejor para todos Cooperación Internacional a través de las personas desde su establecimiento, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) como parte de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (ODA) de Japón, ha apoyado el desarrollo socioeconómico y de recursos humanos a fin de facilitar la autonomía y el desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo. JICA invita a los funcionarios de los gobiernos y personas cualificadas de los países en desarrollo a capacitaciones en Japón en diferentes especialidades. De igual forma envía hacia estos países expertos con las capacidades y el conocimiento adecuado a sus necesidades y les provee del equipo necesario para asegurar que la transferencia de tecnología sea apropiada y efectiva. También se envía diversos grupos de estudio para el diseño de planes de desarrollo de los países y regiones. Adicionalmente, mediante el Programa de Voluntarios Japoneses para laCooperación en el Extranjero (JOCV), JICA envía jóvenes especialistasquienes trabajan en apoyo directo a la población del país receptor. Para los países afectados por desastres naturales, JICA proporciona Ayuda de Emergencia para el alivio del impacto derivado. JICA ofrece diversas áreas de cooperación para coincidir con los cambios constantesdel acontecer internacional y las necesidades de los países en desarrollo. Desde sus inicios ha abarcado las áreas de agricultura y reconstrucción del tejido social; no obstante, en la actualidad se ha expandido hacia el control de las enfermedades infecciosas, brinda apoyo para el establecimiento de economías de mercado y sistemas legales y está comprometida a la construcción de la paz y reconstrucción post-conflicto. Con estas actividades JICA continuará estimulando la participación de los diferentes miembros de la sociedad tales como académicos, de gobiernos locales y de organismos no gubernamentales. ritarias para que la cooperación sea eficaz y eficiente.