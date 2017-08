Futsal Estudiantil 5ta. Fecha Zona A

Tweet Con gran éxito continúa disputándose la Liga Estudiantil de Futsal en las instalaciones de la Expo Yerba, con partidos decisivos para definir el pase a la siguiente ronda del certamen En categoría menores la EPET nº 5 venció a Comercio nº 14 por 6 a 3, en tanto EFA Fachinal goleo a Colegio Cristo Rey por 13 a 3 En categoría damas sub-16, el Colegio San Josafat propino una contundente goleada a EPET por 13 a 0 En categoría Cadetes, EPET Nº 5 derrotó a Comercio Nº 14 por 11 a 0, luego en la misma categoría Colegio Cristo Rey doblegó a Instituto San Agustín por 9 a 2 En la última categoría de la jornada (Juveniles), EPET Nº 5, le ganó a Comercio 14 por 3 a 1, y cerrando la quinta fecha de la Zona A, Instituto San Agustín en ajustado marcador superó a Colegio Cristo Rey por 3 a 2 Este viernes se jugará la cuarta fecha correspondiente a esta zona, la cual fue suspendía pues cuestiones climáticas, para completar así la etapa clasificatoria de esta llave.- CUARTA FECHA ZONA A Menores Comercio Nº 14 vs. EFA Fachinal Comercio Nº 3 vs. EPET Nº 5 Sub-16 Femenino EPET Nº 5 vs. Escuela de Comercio CADETES Comercio Nº 14 vs. San Agustín Comercio Nº 3 vs. EPET Nº 5 JUVENILES Comercio Nº 14 vs. San Agustín Comercio Nº 3 vs. EPET Nº 5 Próximo >