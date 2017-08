El Intendente Vialey entregó dos máquinas caladoras a los chicos de la Escuela Especial N° 5 de Apóstoles como contraprestación por el diseño de los premios al Encuentro de Motos

Tweet Más que chicos especiales, son chicos capaces y creativos que se destacan con sus trabajos en madera desarrollada con mucha calidad en los talleres de carpintería y pintura sobre madera de la Escuela Especial N° 5 “República de Polonia” de Apóstoles. Son los autores de los premios que se entregan anualmente a los participantes del Encuentro de Motos provenientes de todo el país, Paraguay y Brasil. Esa tarea fue premiada por el Intendente Mario Vialey quien decidió entregar dos máquinas caladoras, como contraprestación por su labor creativa e inclusiva. La entrega se llevó a cabo esta mañana con la presencia de los jóvenes, la Directora del establecimiento Patricia Gunski y la responsable del taller Carina Meza. El intendente Mario Vialey dijo “todos los años les pedimos a los chicos que hagan un presente para los participantes del Encuentro de Motos y en contraprestación a su esfuerzo les hacemos la donación de dos máquinas para realizar calados, vimos la calidad de sus trabajos.” Luego expresó “el agradecimiento a los chicos, directivos y a la profesora que tiene mucha paciencia para la enseñanza. Esto es un aporte chiquito pero importante para ellos. Vimos en el taller el trabajo que realizan y es bueno que la población conozca que acá en la Escuela Especial hay chicos que se están preparando no sólo con la formación educativa sino también como una salida laboral para que el día de mañana poder seguir trabajando en sus casas y tener una independencia.” Asimismo, Vialey destacó la labor de los docentes, que tienen un grado de paciencia muy importante. La directora de la Escuela Especial Patricia Gunski señaló “esto es una alegría contar con este material, ustedes vieron las cosas preciosas que hacen estos chicos. No es la primera vez que la Municipalidad aporta algo a los talleres, pero esto es la tarea hormiga de las docentes y de este grupo de chicos, son chicos sordos que realizan un excelente trabajo con maderas.”

Carina Meza: "ahora vamos a producir más rápido y con mejor calidad" Carina Meza, docente de la institución expresó su alegría por las máquinas recibidas, “vamos a producir más rápido y con mejor calidad, tienen otros dispositivos que no teníamos.” Explicó que se trata de “son máquinas caladoras, sirven para hacer calados de mucha precisión porque tienen sierras finitas que nos permitirán calar letras y otros trabajos que venimos realizando.” Meza señaló “está bueno que los chicos muestren los trabajos que realizan, que no quede en el fondo de la escuela lo que ellos hacen. Para los chicos y para mí como docente es una experiencia muy linda.” Luego destacó que “este es el espacio donde están produciendo y que los saca de la calle y pasamos muchas horas en el taller. Tengo veinte horas en la escuela, con estos chicos que tienen entre 15 y 25 años, y hay que tenerlos enganchados también.” La docente contó que tienen clases tres veces a la semana: lunes a la mañana y a la tarde, miércoles y viernes por la mañana, en un taller de carpintería y pintura sobre madera. FUENTE NOTICIAS LA REGION Próximo >