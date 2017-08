Tweet Los Juegos Nacionales Evita se comenzaron a implementar en el país en el año 1948 como un modo de promover, por medio de la cultura del deporte, los valores de la solidaridad, el trabajo en equipo y el respeto. Más allá del valor de la competencia deportiva los juegos son una herramienta de inclusión y promoción social que posibilita que miles de jóvenes deportistas, provenientes de escuelas públicas y privadas, clubes, ONGs, representaciones comunales, gremios, etc., de todo el país participen de diferentes competencias deportivas, entre las que se incluyen competencias para atletas discapacitados, y tengan la oportunidad de realizar turismo social.

Objetivos a) Fomentar la actividad artística y creativa entre los niños, niñas, adolescentes, particularmente aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social. b) Generar mayores posibilidades de inclusión social a través del arte. c) Fomentar el intercambio y el conocimiento mutuo entre jóvenes artistas a través de las muestras y exposiciones que se generan en el marco de los Juegos. d) Fomentar la idea de que todos podemos expresarnos artísticamente. e) Rescatar las expresiones artísticas de los distintos lugares de la ciudad. Consideraciones generales Para los Juegos Nacionales Evita 2017 el lema que unificará a todas las disciplinas es “ADN CULTURA”. A este lema deben responder las obras que se presenten en cualquiera de las disciplinas. La coordinación nacional se reserva el derecho de no admitir una obra o participante que infrinja o no respete las normas y prescripciones de este reglamento. No podrán participar de los Juegos Nacionales Evita los funcionarios públicos de cualquier instancia de gobierno ni sus familiares directos. Cada participante solo podrá asistir a una disciplina en la instancia nacional. En la Final Nacional 2017 los jóvenes no podrán volver a participar en la misma disciplina en la cual hayan asistido en la edición 2016. En caso de que el ganador de una disciplina no pueda viajar al encuentro nacional viajará el segundo y así sucesivamente. Habiendo inscriptos en una disciplina, ya sea en el nivel municipal, provincial o nacional, la categoría no puede declararse desierta. En caso de no haber inscriptos para alguna disciplina, esta sí puede declararse desierta. Si esto ocurre en la instancia nacional, esta disciplina no puede ser reemplazada por otra. PARA DESCARGAR:

REGLAMENTO : JUEGOS EVITA - Reglamento Cultura JJEE Nacion 2017 (236.51 kB) PLANILLA DE INSCRIPCIÓN: PLANILLA INSCRIPCION JUEGOS EVITA (3.35 MB)