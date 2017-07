BOXEO. Combates Internacionales en la Expo Yerba

Tweet Organizado por la Dirección de Deportes conjuntamente con la Escuela de Boxeo “La Pantera” se realizó en el predio de la Expo Yerba una interesante velada boxística de carácter internacional con púgiles provenientes de la República del Paraguay que ofrecieron un excelente espectáculo a los amantes del box Combates Juan Pata (ARG) vs. Rene Rodríguez (PAR) , ganador Rodríguez por decisión unánime. Tian Alexander Escalante (ARG) vs. Pablo Álvarez (PAR) Ganador Escalante por decisión unánime. Carlos “El Lince” Fernández (ARG) vs, Rodrigo Chamorro (PAR) EMPATE. COMBATES PRELIMINARES Luis Zarate (San Jose9 vs. Facundo Paniagua (Virasoro).- Ganador Paniagua por decisión unánime.- Brian “El Niño” Aranda (Apost.) vs. Richard Suarez (San José) , ganador Suarez por decisión dividida.- Joaquín Juniors Rodríguez (Virasoro) vs. Matías León (Posadas) Ganador Rodríguez por decisión unánime

