FUTSAL NACIONAL. Apóstoles gritó Campeón

Tweet “Los del Gordo” representantes apostoleños en el Torneo “Confraternidad de la Amistad”, derrotaron en emocionante final a Libertad de Formosa por 6 a 5. Participaron un total doce equipos representando a Formosa, Chaco, Bs As y Apóstoles. Evento organizado por la Dirección de Deportes y la ONG “Educación, Ambiente y Territorio”.- Este interesante torneo se desarrolló en el predio de la Expo Yerba los días 14, 15 y 16 de julio con la participación de doce conjuntos de los cuales fueron divididos en cuatro zonas de tres equipos clasificando los dos primeros a la siguiente fase.- En semifinales se enfrentaron Libertad de Formosa vs. Tigres 1984 de Roque Sáenz Peña, quedándose con el pase a la final el elenco de Libertad (8 a 3), en la otra semifinal, “Los del Gordo” de Apóstoles derrotaron 9 a 3 a Chapecoense de Formosa, logrando su pase a la tan ansiada final.- Por el tercer y cuarto Tigres 1984 derroto por 5 a 3 a Chapecoense, logrando de esta forma el tercer escalón del podio.- En el partido final se enfrentaron los locales “Los del Gordo” vs. Libertad de Formosa. El elenco local de bu8en rendimiento en el primer tiempo saco una importante ventaja de 4 a 2. En la segunda mitad logró ampliar la misma a 5 a 2, pero no pudo mantener su rendimiento habitual dado la posibilidad al rival de achicar diferencia y hasta empatar el cotejo en cinco. Más de la mitad del segundo tiempo el conjunto local contó con cinco faltas a su favor, pero en los últimos cinco minutos se quedó con un hombre menos y estuvo muy cerca de perder, por la buena levantada del rival y algunas imprecisiones sumado al nerviosismo de ver escapar la victoria, a 30 segundos del final del match se produce una falta del conjunto visitante, tiro libre directo para los locales, el cual fue bien ejecutado por el goleador del torneo Espínola Santiago, desatando el delirio en la parcialidad local y la desazón en los visitantes que veían como los minutos desaparecían del cartel electrónico, la chicharra marcó el final del partido y el comienzo de los festejos.- FORMACIONES .- LOS DEL GORDO 1.- Morcillo Carlos 10.- Cuenca Fabio 14.- Correa Adrián 12.- Valenzuela Sergio 8.- Machado Matías 7.- Pedroso Jonathan 6.- Araujo Marcelo 4.- Gall Javier 5.- Moraez Agustín 11.- Espínola Santiago LIBERTAD DE FORMOSA 1.- Monte Gonzalo 2.- Figueredo Matías 3.- Morale Marcelo 4.- Guerrero Victor 6.- Espinola Diego.- 8.- Peralta Fernando 9.- Ortiz Matías 10.- Morale Claudio 12.- Nuñez Daniel.- GOLEADOR: Espínola Santiago.- (Lo del Gordo) Valla menos vencida: Monte GONZALO (Libertad)

