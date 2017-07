Lo mejor del patín regional se dio cita en la Expo Yerba

Tweet Con un importante apoyo de la Municipalidad de Apóstoles se desarrolló durante el fin de semana el Regional de Patín Artístico con más de 150 participantes, la excelente organización fue destacada por los visitantes, dirigentes nacionales realizan gestiones para que la selección nacional de la especialidad realice su pretemporada en nuestra ciudad. La excelente organización desde la Dirección de Deportes en forma conjunta con la Escuela Municipal de Patín, el grupo de padres y colaboradores no paso desapercibida por los concurrentes al evento tanto los locales como visitantes recalcaron, la buena organización y la calidad de las instalaciones en donde se desarrolló este regional “Se ha podido apreciar un buen nivel en cada una de las competidoras lo que nos señala el buen trabajo que se viene realizando, además una excelente organización y viendo las instalaciones que cuenta esta hermosa ciudad estamos en tratativas de poder realizar una revisión técnica del seleccionado Nacional en estas instalaciones que tienen alojamiento, dos pistas y en el país hay pocos lugares que cuenten con estos servicios, el Presidente de la Federación ha visto con mucho agrado que nuestra selección pueda entrenar acá para fines de año o a principios del próximo año.”, resaltó Luciano Fernández Veedor de la Confederación de Patín Artístico de la República Argentina

CLASIFICACIONES PATINADORAS DE LA CIUDAD DE APOSTOLES CATEGORIA C.- Categoría 5ta C 2.- Schlindwein Kussesen Ivon 3.- - Monzón Geneyro Nicole CATEGORIA 3ro. C.- 8 años Alvarenga Nahiara .- Libre 2do. Puesto //Escuela 2do. Puesto 9 años- Sansaloni Florencia.- 1. Libre // 1.- Escuela 10 Años Screpnik María Sol.- Libre 5to. Puesto.-//Escuela 5to Puesto.- 11 Años Kakzurek Valentina . Libre 1er Puesto //Escuela 2do. Puesto 12 Años.- Salinas Lara.- Libre 8vo. Puesto.// Escuela 7mo. Puesto.- CATEGORIA 2da. C 11 años.- Czajkowski Arian .- Libre 5to. Puesto // escuela 5 to. Puesto Martínez Melani Libre 1er Puesto // Escuela 4to. Puesto CATEGORIA 2da. C 14 años.- Sansaloni Valentina.- Libre 2do. Puesto// Escuela 1er Puesto Marceñuk Melani .- Libre 3er Puesto // Escuela 3er Puesto CATEGORIA 1ra. C 10 Años Rotchin Agustina Libre 2do Puesto // Escuela 1er Puesto 14 Años.- Zuk Sofia .- Libre 1er Puesto.// Escuela 2do Puesto.- CATEGORIA D "SOLO LIBRE" Iniciación 8 años 1.- Turczak Victoria 2.- Fruyano Rihana 3.- Duarte Valentina 4.- Ayala Camila 5.- Pineiro Luzz Iniciación 11 años.- 1.- Procopio Guadalupe ESCUELA FORMATIVA EXHIBICIÓN 1.- Rodríguez Florencia 1.- Duette Yesil ESCUELA FORMATIVA 8 AÑOS.- 1.- Boychuk Luciana ESCUELA FORMATIVA 9 AÑOS.- 1.- Perinazzo Valentina 2.- Jara Luana 3.- Castro Pilar ESCUELA FORMATIVA 10 AÑOS.- 1.- García Garrido Luna