Tweet El viernes en el Salón Parroquial de la ciudad de Apóstoles y ante una importante concurrencia de público se realizó la "Conferencia de Historiadores" en el marco del Bicentenario de la Batalla de Apóstoles. Tuvo como moderador al Lic. Esteban Snihur, y se contó con la presencia de los historiadores y escritores; Luis Soles Mases, Hugo Torres y Miguel Domingo Escalante Gallian, cada uno expuso desde su perspectiva histórica y literaria. También se realizó la entrega de Premios del concurso literario Andresito Guacurarí para todos los participantes y los jurados de dicho certamen. Luis Soles Mases señaló: “Es mucho lo que se sabe y poco lo que se ha dado a conocer, pero aún queda mucho por estudiar y aclarar, en forma claramente intencionada de ha borrado todos los vestigios documentales, un ejemplo es la imagen de Andrés Guacurarí, no ha sobrevivido ni un boceto de su imagen, que de seguro hubo y muchísimos. La desaparición de todo este tipo de material se debió a motivos políticos, económicos y raciales, en lo político Andrés quería imponer una República, cuando acá se discutía por volver a un tipo de monarquía (Buenos Aires) y artigas discutía la creación de una Confederación al estilo de EEUU, en lo económico es muy importante el papel de los apostoleños porque en aquel entonces estoy seguro que a la gente propietaria de la tierra les hicieron cambiar los apellidos americanos y ponerle europeos (españoles) para que de esta forma no pudieran protestar por sus tierras en un proceso de despojo y en el tema racial los blancos no iban a aceptar que un americano los gobierne

ENTREGA DE PREMIOS CERTAMEN LITERARIO ANDRESITO 2017 CATEGORIA RELATOS

PRIMER PREMIO-ANDRES GUACURARI -UN GIGANTE CON NOMBRE DIMINUTIVO-

AUTORA YOLANDA ESCUARIK-APOSTOLES-

SEGUNDO PREMIO-EL COMANDANTE

HORACIO DANIEL LOPEZ-POSADAS

TERCER PREMIO EL ELEGIDO-

-AUTOR-VICTOR HUGO TORRES-ROSARIO -SANTA FE

CATEGORIA POEMAS-PRIMER PREMIO -

HOMENAJE AL COMANDANTE GUACURARI --

AUTOR HECTOR VANZINI-APOSTOLES-

SEGUNDO PREMIO-ANDRES GUACURARI -NUESTRO LEGADO--

AUTOR LUCIANO GOLKE-APOSTOLES-

TERCER PREMIO-A UNO QUE USABA LANZA -

-AUTOR HUGO FARIAS -POSADAS-

CUARTO PREMIO-COMANDANTE ANDRES GUACURARI-I-AUTORA -CONCEPCION QUIROS-

QUINTO PREMIO-REDONDILLAS -ANDRES GUACURARI--AUTOR ALFONSO RICCIUTTO-IGUAZU-