La lluvia no pudo apagar tanto fuego

Tweet Más de 4000 motos se dieron cita en la edición Nº 24 del Moto Encuentro en la ciudad de Apóstoles, viajeros de tola región y países limítrofes concurrieron a la expo yerba entre el 2 y el 4 de junio. La excelente organización fue destacada por los visitantes que prometieron no fallar en la edición Nº 25.- Grupos de motociclistas colmaron las instalaciones de la EXPO YERBA, que por momentos sintió la lluvia como queriendo apagar el fuego tanta algarabía, pero no fue suficiente y la fiesta siguió según lo previsto: show de motos y biker, luego se procedió a elegir a la nueva soberana del evento, siendo electa la posadeña Graciela Hillezaim, la cual encabezó la interminable caravana por la ciudad de las flores. Luego se procedió a entregar reconocimientos a los moto viajeros destacados realizados por los chicos de la Escuela Especial Nº “Republica de Polonia” del Taller de Carpintería a cargo de la Profesora Carina Elisabeth Mesa. Para culminar con el show de bandas en vivo para el disfrute del público presente que colmó el predio de la Expo Yerba.- Raiders brasileros destacaron la excelente organización “Cada vez están buscando cosas nuevas innovando para que nosotros podamos disfrutar de este encuentro que ya no es solo de los apostoleños, es nuestra de todos los moto viajeros”, señaló Jair de Moto Grupo Puoca Practica de San Luis Gonzaga En tanto Cesar de la Delegación de Paraguay dijo “Esta ves vinimos tan solo la mitad, es por el tema de la lluvia, algunos no se querían mojar, pero el año próximo no nos perdemos por nada esta fiesta”