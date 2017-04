Gran asistencia al taller de capacitación, “Atención al Cliente”

Tweet O rganizado en forma conjunta por la Municipalidad de Apóstoles y la Cámara de Comercio local se desarrolló el primer Taller de Capacitación Empresarial con la temática de Atención al Cliente, contando con la participación de numeroso público compuesto por: empresarios, comerciantes, profesionales y público en general El Lic. Oscar Geijo Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Apóstoles señaló: “Estamos muy conformes con la realización de este primer taller de capacitación, fue un éxito total por la gran convocatoria, hubo gente que no pudo participar por haberse inscripto tarde. Este tipo de capacitaciones es una política de estado del Sr. Intendente Mario Vialey en apoyo del sector empresarial, contando con el acompañamiento en todo momento de la Cámara de Comercio local y su Presidente Fernando Ostafchuk, lo que nos marca que vamos por buen camino.” El próximo Taller a dictarse será “Negociación” el día 17 de mayo a partir de las 20,00 hs. en el Salón Vidriado de la Expo Yerba, para lo cual las inscripciones ya se encuentran abiertas, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Empleo (Av. 9 e Julio 870) o en la Cámara de Comercio (General Paz 1146) Dicho Taller fue dictado por las Licenciadas: M. Laura Sosa Directora de Coaching empresarial y A. Laura Gadea, Directora de Selección de Personal M. Laura Sosa Directora de Coaching empresarial Lic. en economía empresarial (U. Torcuato Di Tella) y Coach ontológico profesional avalado por la AACOP (Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales).

Se desempeña como coach integral con clientes empresariales y particulares.

Disertante en talleres de liderazgo, inteligencia emocional, comunicación efectiva y oratoria, entre otros. Experiencia coordinando las áreas de marketing en empresas de retail y tecnología en Bs. As. Fue consultora de negocios en empresas de telecomunicaciones en Argentina, Uruguay y Cuba.





A. Laura Gadea, Directora de Selección de Personal Lic. En Psicología (Universidad de Buenos Aires – UBA). Especialista en Evaluaciones psicotécnicas y de potencial. Headhunting y reclutamiento de perfiles IT. Cuenta con una amplia experiencia en relevamiento de perfiles, búsqueda y selección de personal para Argentina, Chile y Perú. Trabajó más de 6 años en el área de Recursos Humanos y Administración de personal.



El Lic. Oscar Geijo Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Apóstoles señaló: “Estamos muy conformes con la realización de este primer taller de capacitación, fue un éxito total por la gran convocatoria, hubo gente que no pudo participar por haberse inscripto tarde. Este tipo de capacitaciones es una política de estado del Sr. Intendente Mario Vialey en apoyo del sector empresarial, contando con el acompañamiento en todo momento de la Cámara de Comercio local y su Presidente Fernando Ostafchuk, lo que nos marca que vamos por buen camino.” El próximo Taller a dictarse será “Negociación” el día 17 de mayo a partir de las 20,00 hs. en el Salón Vidriado de la Expo Yerba, para lo cual las inscripciones ya se encuentran abiertas, los interesados pueden dirigirse a la Oficina de Empleo (Av. 9 e Julio 870) o en la Cámara de Comercio (General Paz 1146)

Dicho Taller fue dictado por las Licenciadas: M. Laura Sosa Directora de Coaching empresarial y A. Laura Gadea, Directora de Selección de Personal M. Laura Sosa Directora de Coaching empresarial Lic. en economía empresarial (U. Torcuato Di Tella) y Coach ontológico profesional avalado por la AACOP (Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales).

Se desempeña como coach integral con clientes empresariales y particulares.

Disertante en talleres de liderazgo, inteligencia emocional, comunicación efectiva y oratoria, entre otros. Experiencia coordinando las áreas de marketing en empresas de retail y tecnología en Bs. As. Fue consultora de negocios en empresas de telecomunicaciones en Argentina, Uruguay y Cuba.





A. Laura Gadea, Directora de Selección de Personal Lic. En Psicología (Universidad de Buenos Aires – UBA). Especialista en Evaluaciones psicotécnicas y de potencial. Headhunting y reclutamiento de perfiles IT. Cuenta con una amplia experiencia en relevamiento de perfiles, búsqueda y selección de personal para Argentina, Chile y Perú. Trabajó más de 6 años en el área de Recursos Humanos y Administración de personal.

Atención al cliente Objetivo: Conocer y adquirir buenas prácticas comunicacionales para relacionarse de manera óptima con los clientes y compañeros de trabajo, potenciando el desempeño de las personas, mejorando así la relación integral con los clientes. Contenido: Módulo 1: Valoración del cliente

Posibilidad

Imagen personal

Comunicación corporal

Responsabilidad Módulo 2: Atención de reclamos

Manejo de situaciones conflictivas Próximo >