Apóstoles presente en el Segundo Encuentro Federal de Polos y Clusters TIC

El Lic. Facundo José Yatchesen, junto a otros miembros del Concejo Directivo del Clúster SBC Misiones y el Ministerio de Industria de la provincia de Misiones, con el apoyo de la Municipalidad de Apóstoles, participó del "Segundo Encuentro Federal de Polos y Clusters TIC" que se realizó en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, el pasado 20 y 21 de Abril de 2017, organizado en conjunto entre el Polo IT La Plata, Subsecretaría de Servicios Tecnológicos y Productivos, Ministerio de Producción de la Nación, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Municipalidad de La Plata, Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Informática Cabe destacar que el encuentro busco concentrar a los representantes de polos tecnológicos y Clusters más importantes de todo el país, trabajando y brindando nociones sobre la disciplina del software, tendencias globales de la industrias en función de las TIC's, las ciudades inteligentes, el plan de formación de talentos para la próxima década, mercados internacionales, perspectivas económicas de la industria del software, el agrupamiento sobre parques tecnológicos y la articulación entre los ámbitos públicos y privados sobre la producción informática. Participaron de la apertura el subsecretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de Producción de Nación, Carlos Pallotti; el presidente de la UNLP, Raúl Perdomo; y el titular del Polo IT La Plata, Pablo Baldoma Jones. Entre los oradores más destacados se encontraron Kirk Laughlin, director de Nearshore Américas; Martin Migoya, CEO de Globant; Armando De Giusti, Decano de la Facultad de Informática de la UNLP; Aníbal Carmona, Presidente de la CESSI; Dante Sica, Director de la consultora ABECEB; Pablo García, Presidente del BICE, junto a los representantes de varios Polos IT de la República Argentina. Durante el evento, la comitiva de Misiones participo de numerosas reuniones y acciones de networking en pos del desarrollo y consolidación de la industria del software en la provincia de Misiones, generando importantes vínculos con entidades regionales y nacionales.

