Importantes Proyectos fueron tratados en la Sesión del HCD

Con el tratamiento de 12 puntos se desarrolló una nueva Sesión del Honorable Concejo Deliberante de nuestra ciudad, los cuales abarcaron distintas problemáticas que vive nuestra comunidad El ordenamiento del tránsito sigue siendo uno de los temas centrales en cada Sesión, en esta ocasión se trató la posibilidad de implementar un sector para estacionamiento de motos en sectores determinados de la ciudad, como así también continuar con la colocación de reductores de velocidad en puntos estratégicos y la concientización de la utilización de las sendas peatonales Juan Manuel Ortiz (FPV) "...estamos trabajando fuertemente en ordenar el tránsito en Apóstoles..." Señaló el Presidente del Bloque del FpV-PJ Juan Manuel Ortiz

"...es muy positivo la construcción de reductores de velocidad y demarcación de sendas en lugares peligrosos y con mucho tránsito vehicular y peatonal en la Ciudad.." Afirmó el concejal Ortiz.

"...vamos a seguir trabajando desde los distintos bloques del concejo para ordenar y organizar el tránsito en Apóstoles a pesar de la resistencia de algunos...” Finalizó el edil. Otro de los temas tratados fue la presentación del Proyecto del Presidente del HCD Fabián Skuarek para la creación de una ordenanza sobre el cuidado responsable de las mascotas “Es necesario regular el cuidado responsable de mascotas” dijo F. Skuarek “Nuestro municipio necesita una Ordenanza que regule el cuidado responsable de mascotas, siendo el objetivo principal de la misma solucionar el problema de la gran cantidad de perros sueltos” resaltó el edil “Nosotros hemos estado reunido con representantes de entidades protectoras de animales, las cuales nos piden la implementación de una Ordenanza en cuanto al cuidado responsable de mascotas, la cual está haciendo falta en nuestra comunidad y puede llevar a solucionar la problemática que existe en varios puntos de nuestra ciudad como lo es la gran cantidad de perro s sueltos en la vía pública y que poseen dueños. El vecino que elige tener una mascota debe ser responsable. Esta Ordenanza será muy amplia y por lo tanto debe ser estudiada meticulosamente porque existen muchos factores a tener en cuenta” agregó Apertura del Foro Universal, Civil, Comercial y de Familia (Aprobado) Con respecto al proyecto de su creación para la concreción de la apertura de dicho Juzgado el cual ya fue reglamentado por Ley Provincial (Proyecto de la ex Diputada María Eugenia Safran) expresó: “Felicito a la ex Diputada María Eugenia Safran, quien fue la impulsora de esta Ley, la cual fue aprobada por Cámara, lo que busco a través de este Proyecto de Comunicación es impulsar e incentivar a las autoridades provinciales para que puedan darle curso a este Juzgado Universal, se pueda concretar aquí en Apóstoles y sea puesto en funcionamiento lo más pronto posible, teniendo en cuenta lo tedioso que se transforma el trámite de recorrer los Juzgados en la ciudad de Posadas, buscamos de esta forma brindar un beneficio directo a los vecinos de la zona sur (Apóstoles, Tres Capones, Azara, San José, Concepción de la Sierra), urge la necesidad de contar cuanto antes con un Juzgado Universal de Primera Instancia aquí en Apóstoles.” Altímetros sobre Ucrania intersección con Polonia y Sarmiento El concejal Roberto Villalba (FR-FPV) presentó un proyecto de comunicación para la instalación de altímetros en Avenida Ucrania y Polonia y Ucrania y Sarmiento, con la finalidad de evitar el ingreso de camiones de gran porte y preservar el estado del asfalto. El pedido de Villalba fue aprobado por unanimidad. En tanto desde la banca de Unión Popular el Concejal Gastón Caballero presentó un proyecto de autoría respecto a incentivar el uso de las energías renovables por parte de la población, proyecto que paso a comisión para un mejor estudio Energías renovables. “Debemos legislar a futuro” declaró Gastón Caballero “Es evidente que las energías renovables es el futuro de toda la sociedad” destacó el edil de Unión Popular tras presentar su proyecto para estimular el uso de fuentes de energía renovable en la construcción, refacción o remodelación de hogares “El objetivo de la presentación de este proyecto es el de incentivar al vecino de Apóstoles que le interese las energías renovables pueda ser beneficiado con “, una eximición de la Tasa Unificada de Servicios Urbanos por el término de 2 años”, este proyecto pasó a Comisión para ser estudiado de mejor manera, siendo el mismo muy importante buscando avanzar en la concientización y concreción de un municipio saludable.” Declaró el Concejal Gastón Caballero TEMARIO SESION Nº 7 1.- NOTA DEL DEM REMITIENDO RESOLUCIÓN 23/17, PARA TOMA DE CONOCIMIENTO TOMA DE CONOCIMIENTO 2.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN. FR-FV. DEMARCACIÓN ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO DE MOTOS. PASO A COMISIÓN 3.- DEM ELEVA CONTRATO DE LOCACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD E IPS, PARA AUTORIZA APROBADO 4.- PROYECTO DE DECLARACIÓN DE INTERÉS FR-FV. DENOMINADO MI MEJOR OBRA APROBADO 5- PROYECTO DE COMUNICACIÓN FR-FV, SEÑALIZACIÓN DE SENDAS PEATONALES APROBADO 6-. PROYECTO DE ORDENANZA. FR-FV. CUIDADO RESPONSABLE DE ANIMALES PASO A COMISIÓN 7.- NOTA DE LA FUNDACIÓN YUY PYTA, SOLICITANDO ESPACIO FÍSICO PASO A COMISIÓN 8 PROYECTO DE COMUNICACIÓN FR-FV. SE COLOQUE PERSONAL DE TRÁNSITO EN LA ESCUELA DEL BARRIO ESTACIÓN EN HORARIO ESCOLAR Aprobado 9.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN FR-FV. SE GESTIONES LO DISPUESTO POR LEY PROVINCIAL 62 ART 9 Aprobado 10.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN FR-FV. INSTALACIÓN DE ALTÍMETROS Aprobado 11. PROYECTO DE ORDENANZA UP ESTIMULAR EL USO DE ENERGÍAS RENOVABLES PASO A COMISIÓN 12.- PROYECTO DE ORDENANZA.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA JUICIO POLÍTICO PASO A COMISIÓN