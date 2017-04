Reunión de trabajo para avanzar en la creación de Centro Terapéutico

Tweet Dicha reunión se efectuó en la Sala de Situación de la Municipalidad y fue encabezada por el Sr Intendente Lic. Mario Vialey, Lic. Oscar Geijo Sec. de Gobierno, Lic. Itatí Maidana Sec. de Desarrollo Social e integrantes de GAPA (Grupo de Acompañamiento Para Adictos), Gustavo Matucheski y Alberto Polizuk entre otros. Además tomaron parte de la reunión las Licenciadas en Trabajo Social: Valeria Alegre y Virginia Chuquel, quienes avanzaron en la concreción de la creación de un centro terapéutico para recuperación de personas con adicciones. El presente proyecto se realizará en la Provincia de Misiones en la localidad de Apóstoles, Barrio Cantera, calle Avenida Primeros Colonos s/n Objetivo General: Crear un centro terapéutico de tratamiento, contención, rehabilitación y seguimiento para personas con adicciones en la Ciudad de Apóstoles. Objetivos Específicos: Generar un espacio físico con las características de un hogar de día.

ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO “Creación de un Centro Terapéutico para recuperación de personas con adicciones” Justificación: El consumo de sustancias se encuentra en la base de cientos de muertes inevitables, ya sea por accidentes o enfermedades relacionadas. La adicción a estas sustancias no conoce límites de edad ni de clases sociales: tanto los jóvenes adultos como las personas mayores pueden llegar a sufrir de dependencia. Las diferentes adicciones, como el alcohol, las drogas y los medicamentos psicotrópicos, afectan gravemente la mayoría de los aspectos de la vida social del adicto. Es por ello de gran importancia comprender el riesgo que esta dependencia puede implicar en nuestra vida personal, social y familiar. La problemática del abuso de sustancias y adicción a las mismas es multifactorial que afecta al individuo de manera física, mental y social, por lo cual la persona debe ser atendida de manera multidisciplinaria. Actualmente esta problemática está atacando principalmente a los jóvenes y según las estadísticas el consumo de drogas legales e ilegales a nivel nacional se ha incrementado en los últimos años. La Ciudad de Apóstoles no se encuentra ajena a la realidad Nacional. En la provincia de Misiones, el consumo en porcentaje anual de alcohol entre la población de 16 a 65 años es del 62.8%[, el consumo de sustancias de uso indebido (tranquilizantes, estimulantes, antidepresivos, solventes e inhaladores) es de 1.52%. El consumo de sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, pasta base) es del 0.8 % anual para la misma población. En Apóstoles no hay registro de datos estadísticos que reflejen la realidad; sin embargo el municipio cuenta desde hace aproximadamente un año con un grupo de autoayuda para personas con esta problemática, lo que ha permitido visibilizar la necesidad de crear un espacio tanto físico como terapéutico, para abordar este flagelo con mayor intensidad con un equipo interdisciplinario capacitado y bajo el modelo de hogar de día, donde se pueda no solamente desarrollar actividades de contención de autoayuda como las que se vienen realizando sino también, tratamiento familiar y rehabilitación con herramientas que le permitan al individuo insertarse en el mercado laboral de su comunidad. Motiva la necesidad de contar con un espacio de estas características el hecho de que desde el área social como desde los caps., se detectan casos de abusos de sustancia por otras consultas y no existen actualmente en la zona Sur de Salud dispositivos de estas características para abordar dichos casos. Las drogas provocan diferentes problemas y son peligrosas tanto para la persona que consume como para la sociedad en general, ejemplo de esto puede ser la dependencia (física o psicológica), que lleva a una toxicidad para la salud de la persona que consume; el deterioro de su salud en general. El riesgo de accidentes en la vía pública o también la nocividad social: delincuencia, problemas económicos, familiares y en sus relaciones sociales con las demás personas.

Objetivo General: Crear un centro terapéutico de tratamiento, contención, rehabilitación y seguimiento para personas con adicciones en la Ciudad de Apóstoles. Objetivos Específicos: Generar un espacio físico con las características de un hogar de día.

Realizar acciones enmarcadas en el abordaje interdisciplinario profesional.

Brindar Abordaje familiar e integral teniendo en cuenta la particularidad de cada situación individual.

Organizar un espacio terapéutico que de respuesta a las demandas que surgen de la detección de individuos con esta problemática desde distintas áreas del municipio.

Aportar herramientas a través del desarrollo de talleres como parte de la actividad terapéutica que faciliten al individuo la incorporación al entorno social. Destinatarios: Directos: personas que atraviesen la problemática de adicciones a drogas licitas e ilícitas de los diferentes barrios que conforman la Ciudad de Apóstoles. Indirectos: Personas de toda la localidad de Apóstoles, familiares, amigos y la comunidad en general. Localización: El presente proyecto se realizará en la Provincia de Misiones en la localidad de Apóstoles, barrio Cantera, calle Avenida Primeros Colonos s/n Actividades y cronograma de ejecución del proyecto: El centro funcionará de lunes a viernes de 8hs a 18hs con diferentes actividades.

Terapia individual, familiar y reuniones multifamiliares.

Actividades de socialización, análisis y elaboración de plan de abordaje entre los distintos profesionales.

Generar la motivación al cambio de estilo de vida, estimular la abstinencia

Trabajar con la persona y su grupo familiar incorporando reglas y pautas de convivencia.

Articular el trabajo conjunto con diferentes sectores de la sociedad para formar una red que esté vinculada con las constantes demandas de la población mencionada y las posibles vías para brindar una respuesta efectiva.

Trabajar en forma conjunta y articulada formando parte de una red de abordaje interinstitucional con las distintas instituciones de la ciudad.

Implementar el desarrollo de talleres de huerta, carpintería, panadería, peluquería y cestería.

Actividades lúdicas, recreativas y deportivas.

Actividades de Limpieza y preparación de alimentos organizado por las personas asistentes al centro < Prev Próximo >