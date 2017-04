Se inauguró la temporada de la pileta climatizada para adultos mayores del IPS

Tweet Con la presencia del Sr. Intendente Lic. Mario Vialey, Delia Pompeya Sandoval Directora Rama Pasiva del IPS, junto a concejales, representantes del organismo, afiliados e invitados especiales, se dejó inaugurada una nueva temporada de pileta para los afiliados de IPS, Rama Pasiva El acto inaugural fue en el predio de la Expo Yerba estando presentes, el Sr. Intendente, Lic. Mario Vialey, los Concejales, Fabián Skuarek, Marta Poterala, Juan Manuel Ortiz, Delegada de Zona Sur, que comprende once municipios, Lic. Patricia Guimaraez, representantes del organismo y afiliados. Delia Pompeya Sandoval Directora Rama Pasiva del IPS expresó: “Esto significa el inicio de nuestros talleres especiales de recreación para la Rama Pasiva (adultos mayores) que tienen un tiempito libre para hacer algo especial por sí mismos, dentro del marco de recreación y salud, siendo una forma de ganar tiempo y prevenir enfermedades, ganando en calidad de vida para el adulto mayor. Debemos agradecer la predisposición del Sr. Intendente Lic. Mario Vialey quien en todo momento se abocó a la posibilidad de que nuestros adultos mayores puedan tener la posibilidad de ocupar esta pileta climatizada” En tanto el Sr. Intendente de la ciudad de Apóstoles Lic. Mario Vialey agradeció primeramente a los directivos de IPS presentes, también al grupo de Concejales e invitados especiales para luego señalar: “Esta es una cuestión de esfuerzo compartido, donde nosotros (municipio) le cedemos el natatorio para que puedan recrearse y también a rehabilitarse, estos son servicios y facilidades que en algunos casos no ven los afiliados a IPS, y es necesario dar a conocer, no solo es importante la parte medica sino también la parte recreativa que es una parte importante de la salud” < Prev Próximo >