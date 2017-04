Presencia del Municipio en II Seminario Internacional

Tweet El Sr. Intendente Lic. Mario Vialey junto al Secretario de Gobierno Lic. Oscar Geijo tomaron parte del 2º Seminario Internacional: Relaciones Internacionales e Integración “África-Asia-América Latina” desarrollado en la ciudad de Encarnación el día 29 de marzo El objetivo del seminario fue promover el intercambio cultural, académico, turístico y comercial entre Marruecos (África), países del golfo (Asia), Paraguay y Argentina (América Latina). El ING. KHALID ASSLAMI- MARRUECOS (Organizador) fue el encargado de dar la bienvenida a los presentes y dejar inaugurado este segundo Seminario Internacional Luego el Intendente de la ciudad de Encarnación Luis Yd agradeció la presencia de autoridades y público en general destacando además la labor del Ing. Khalid Asslami en su tarea de inserción del Reino de Marruecos en toda la región.” Debemos agradecer al amigo Khalid por compartir este sueño, este ideal, que él lo viene haciendo realidad de unirnos e integrarnos a Paraguayos, Argentinos con el Reino de Marruecos, creo que este año se van a dar pasos importantes y como ejemplo de ello es este seminario de integración internacional.” En tanto el Sr. Intendente de la Ciudad de Apóstoles Lic. Mario Vialey expresó: “Que bueno es poder integrarnos entre todos y esto es el fruto del esfuerzo del Ing. Khalid Asslami, el cual nos muestra la importancia de la integración en sus distintas formas: Comerciales, culturales, sociales etc. Este es un paso importante hacia una integración regional y global de cada uno de los países participantes.” El lugar de encuentro fue el Aula Magna de la Escuela de Posgrado (UNI) la Ciudad de Encarnación siendo destinado a: Funcionarios, Políticos, Académicos, Diplomáticos, Profesores, Estudiantes y Empresarios, contando con la participación de importantes instituciones nacionales e internacionales: Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de Misiones, Instituto Superior Esteban Lugo, Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones, Intendencia de la Municipalidad de Apóstoles, Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní -Universidad Nacional de Itapúa, Gobernación del Departamento de Itapúa, Intendencia de la Municipalidad de Encarnación, Universidad Central del Paraguay, Asociación de Amistad Paraguay-Marruecos con miras a América Latina y el Caribe, Centro Africano de Formación, Consultoría y Comunicación-Marruecos, Instituto Real de Estudios Estratégicos. 2° SEMINARIO INTERNACIONAL: RELACIONES

INTERNACIONALES E INTEGRACIÓN

*AFRICA-ASIA-AMÉRICA LATINA*

INSTITUCIONES:

• Facultad de Humanidades Y Ciencias Sociales-Universidad Nacional de

Misiones.

• Instituto Superior Esteban Lugo.

• Cámara de Representantes de la Provincia de Misiones.

• Intendencia de la Municipalidad de Apóstoles.

• Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y Cultura Guaraní -

Universidad Nacional de Itapúa.

• Gobernación del Departamento de Itapúa.

• Intendencia de la Municipalidad de Encarnación.

• Universidad Central del Paraguay.

• Asociación de Amistad Paraguay-Marruecos con miras a América Latina y

el Caribe.

• Centro Africano de Formación, Consultoría y Comunicación-Marruecos.

• Instituto Real de Estudios Estratégicos.

RESPONSABLE:

• Comisión Organizativa.

DESTINATARIOS:

• Funcionarios, Políticos, Académicos, Diplomáticos, Profesores, Estudiantes

Empresarios.

FUNDAMENTACIÓN:

Las Relaciones Internacionales abarcan el estudio de las diversas políticas exteriores llevadas a cabo por los distintos actores internacionales y sus repercusiones en los ámbitos nacionales e internacionales. Tiene que ver con el trabajo en el campo de los Estados, de las empresas multinacionales, organizaciones internacionales supranacionales y no gubernamentales.

La tarea de proyectar el marco de análisis de las Relaciones Internacionales se fortalece frente al cambio del epicentro económico, político y financiero global y al surgimiento de nuevos entornos estratégicos. El Seminario Internacional de Relaciones Internacionales e Integración ofrece una visión global y práctica de la escena internacional, referidos al conocimiento de la Política (Social, Económica y Cultural) y Economía, Diplomacia y los diferentes mecanismos de integración de los países en el marco de la diversidad cultural, económica y social; así cómo hacer negocios e Inversión. El objetivo del seminario es promover el intercambio cultural, académico, turístico y comercial entre Marruecos (África), países del golfo (Asia), Paraguay y Argentina (América Latina).

Cabe destacar que el conferencista internacional, Ing. Khalid Asslami, Presidente de ASAPARMAR-LAC, juega un rol fundamental en acercar el pueblo Marroquí al pueblo latinoamericano, a través de la realización de diferentes eventos, actividades y convenios firmados con instituciones gubernamentales y sociedad civil, relanzado una política de integración entre Marruecos y América Latinapartiendo de la conciencia del alto valor de la diplomacia en los tiempos actuales. Gracias a su gestión, el Director General del Centro África para la Formación, Consultoría y Comunicación visitará nuestro país para exponer sobre el proyecto de la enseñanza del idioma y la cultura árabes. Igualmente, se expondrá acerca de los cambios y las transformaciones estructurales profundas que vive Marruecos, tanto en lo económico y social emprendidos por Su Majestad el Rey Mohammed VI en los últimos 17 años.

Igualmente, será una oportunidad para abordar y debatir reflexiones, respecto a las diversas manifestaciones de los recientes cambios mundiales, y su impacto en muchos aspectos de la existencia humana, con participación de autoridades y prestigiosas personalidades. EJES TEMÁTICOS:

1. Los Mecanismos de Integración entre Marruecos y América Latina.

2. La Interculturalidad: Proyecto de Enseñanza de la Cultura y el Idioma Árabes-

Centro África de Formación, Consultoría y Comunicación.

3. Derecho Internacional.

4. Economía mundial y la Inversión Extranjera: Arabia Saudita y China.

MODALIDAD: Conferencias y Paneles. ANTECEDENTES:

La ASAPARMAR-LAC juega un rol fundamental en acercar el pueblo Marroquí al pueblo Argentino, Paraguayo en particular, y a Latinoamérica en general; y gracias a los diferentes convenios firmados con instituciones de varios países de América Latina, especialmente con el Instituto Superior Esteban Lugo, la Universidad Nacional de Misiones, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones

Entre las actividades destacadas, cabe mencionar el exitoso 1° Seminario Internacional: Política, Cultura Y Sociedad Ante Los Desafíos De Las Dinámicas Participativas Y De Integración Entre Argentina- Marruecos Y Paraguay; Ciclos de Conferencias sobre las Tecnologías de Información y Comunicación para docentes; 1° Seminario Internacional de Relaciones Internacionales, realizado por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, en la Universidad Nacional de Itapúa; Igualmente, El Primer Encuentro Internacional de Integración Marruecos-América Latina y el Caribe, que tuvo lugar los días 29 y 30 de octubre del 2015, en la Sala Bicameral del Congreso Nacional de la República

del Paraguay, donde participó 20 países latinoamericanos, y debatimos importantes temas como el intercambio Cultural, Académico, Turístico, Comercial y Políticas Migratorias en el marco de una integración verdadera y duradera. La creación de la Red Internacional de Instituciones de Educación Superior (RIIES), que agrupa varias Universidades de Marruecos, Argentina, Paraguay y algunos países de la región cuyo objetivo, fomentar la cooperación y el intercambio académico y la investigación científica. En agosto del 2016, se realizó por primera vez en la historia de Argentina y Paraguay, la Primera Edición de la Semana Cultural Marroquí, con galas culturales ofrecidas por artistas marroquíes, -que tuvo repercusión positiva ante las autoridades y la ciudadanía- para que el pueblo paraguayo conozca mi país, la rica cultura marroquí y las transformaciones estructurales profundas que vive Marruecos, tanto en lo económico y social emprendidos por Su Majestad el Rey Mohammed VI en los últimos 17 años. Los eventos contaron con la presencia de las altas autoridades del gobierno del Paraguay, Argentina, el Cuerpo diplomático, medios de comunicación y la sociedad latinoamericana. < Prev Próximo >