Ejemplos de vida: Cuando las ganas de superarse, no tienen edad

Tweet En el marco de los cierres de los distintos talleres que realiza la Municipalidad de la ciudad de Apóstoles y a través de la Secretaría de Desarrollo Social, los Centros Integradores Comunitarios (CICs), este viernes 16 de Diciembre, el Intendente, Lic. Mario Vialey, me hizo conocer una emotiva historia de vida, de superación, dónde la edad definitivamente no marca límites, que conmueve al escuchar, son las vivencias de dos señoras, vecinas del CIC Lomas, con domicilio en el Barrio Estación. Doña, Olga Velozo de 64 años y doña Sorué Souza Melo de 77 años. Muchos que cuentan con ese tiempo de vida transcurrido piensan que la edad es un impedimento de realizaciones, de búsqueda de nuevos aprendizajes, nuevos horizontes de progreso, en ellas esto no es así; estas dos señoras aprendieron a leer y a escribir con el asesoramiento y la enseñanza brindado por la Sra. Nora Marín, coordinadora y la asistente, Rosana Miladín. De esta forma ya no dependen de otros para desenvolverse en la vida, además se le hicieron los lentes porque tenían una dificultad en la vista, consecuencia de la avanzada edad de ambas. Es destacable también agregar que Olga en su domicilio cuenta con una huerta de la cual semanalmente trae sus productos a la feria que se realiza en el mencionado centro comunitario. Otro ejemplo de querer progresar con el propio esfuerzo es que doña Olga con su esposo no contaban con una casita cómoda, más bien era una vivienda precaria, el municipio les proporcionó un Plan Techo, ellos con “platita” de sus pensiones compraron los ladrillos para las bases, las maderas para el cerramiento haciendo realidad el “Esfuerzo Compartido” entre el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) con la mano de obra y ellos sus ingresos, hoy en día cuentan con una confortable casa. Viendo y escuchando estos ejemplos, la “pucha” claro que, Sí se puede, solo es cuestión de proponerse, contar con ayuda y ponerle muchas ganas para salir adelante. FUENTE LIMITE INFORMATIVO.-



